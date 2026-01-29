Puntos divididos en el Martín Torres

Este jueves, en el cierre de la segunda jornada del Apertura 2026, Trinidense y Guaraní protagonizaron el primer empate sin goles de la presente temporada. El duelo fue intenso y atractivo pero el gran ausente fue el grito sagrado.

En cuanto al desarrollo del partido podemos destacar que el dueño de casa, el Triqui tuvo las mejores insinuaciones en la primera mitad. La acción más importante se produjo a los 21 minutos. De los pies de Luis De la Cruz salió un remate potente que se estrelló en el travesaño del portero Gaspar Servio. Es importante recordar que el guardameta legendario retorno al arco después de casi 10 meses a raíz de una distensión muscular en la rodilla.

En la etapa complementaria, las acciones fueron más divididas, el Legendario salió a buscar el tanto pero la falta de precisión fue el elemento en común en los equipos para resignar la posibilidad de capitalizar la primera victoria en el campeonato.

Tras concretarse la paridad, el Auriazul de Trinidad suma su segundo empate (2 puntos), el anterior fue 1-1 ante Recoleta FC. Mientras que Guaraní logra su primera unidad ya que en la fecha 1 cayó por 2-1 ante Olimpia.

PRÓXIMOS RIVALES

En la fecha 3, este fin de semana, el equipo de José Arrúa se medirá este domingo ante Olimpia en el estadio Defensores del Chaco desde las 18:00. Por su parte, el cuadro de Dos Bocas oficiará de local también el domingo (20:15) en el Erico Galeano contra Rubio Ñu.