Ignacio Aliseda: “Creo que no somos favorecidos”

A Ignacio Aliseda se le consultó si Cerro Porteño recibe ayuda arbitral y el jugador azulgrana fue contundente: “Creo que no somos favorecidos. Las tarjetas rojas o si se ha cobrado un penal, fue justo”.

Octubre 31, 2025 03:59 p. m. • 
Por Redacción D10
Ignacio Aliseda

Ignacio Aliseda, un jugador distinto en Cerro Porteño.

Foto: Gentileza - Cerro Porteño

Declaraciones de dirigentes en medios de comunicación o de aficionados comunes en redes sociales señalan que Cerro Porteño está recibiendo “ayuda” por parte de los árbitros. No obstante, Ignacio Aliseda salió al paso de estas afirmaciones y descartó esta idea.

En conferencia de prensa, el jugador del Ciclón aseveró: “Creo que las expulsiones o lo que ha pasado, creo que fue justo. No miro mucho esas cosas, pero esta semana sí las he visto. Pero creo que no somos favorecidos”.

“Las tarjetas rojas o si se ha cobrado un penal, fue justo. También está el VAR. Esa es decisión de los árbitros. No creo que salgamos favorecidos nosotros, ni otro equipo”, remarcó.

Por otra parte, con relación a la idea de juego del entrenador Jorge Bava, Ignacio Aliseda explicó: “Él llegó hace poco. Meter la idea de juego de él es un poco acelerado. Hay que trabajar con lo que veníamos haciendo y él trabaja eso. Después va a tener más tiempo para mejorar su idea, pero hasta ahora creo que no se ha visto un Cerro jugando bien, pero los resultados lo hemos sacado, a pesar del partido de Copa Paraguay que perdimos, ganamos otros partidos y estamos ahí”.

A nosotros nos cuesta mucho porque nos juegan a matar o morir siempre, sea acá o de visitante, los equipos se esfuerzan el doble”, sentenció. Cerro Porteño está a tres de la cima que es propiedad de Guaraní, su rival el fin de semana al que quiere “ganar como sea”.

