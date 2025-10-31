Ignacio Aliseda: “Creo que no somos favorecidos”

Declaraciones de dirigentes en medios de comunicación o de aficionados comunes en redes sociales señalan que Cerro Porteño está recibiendo “ayuda” por parte de los árbitros. No obstante, Ignacio Aliseda salió al paso de estas afirmaciones y descartó esta idea.
En conferencia de prensa, el jugador del Ciclón aseveró: “Creo que las expulsiones o lo que ha pasado, creo que fue justo. No miro mucho esas cosas, pero esta semana sí las he visto. Pero creo que no somos favorecidos”.
“Las tarjetas rojas o si se ha cobrado un penal, fue justo. También está el VAR. Esa es decisión de los árbitros. No creo que salgamos favorecidos nosotros, ni otro equipo”, remarcó.
Por otra parte, con relación a la idea de juego del entrenador Jorge Bava, Ignacio Aliseda explicó: “Él llegó hace poco. Meter la idea de juego de él es un poco acelerado. Hay que trabajar con lo que veníamos haciendo y él trabaja eso. Después va a tener más tiempo para mejorar su idea, pero hasta ahora creo que no se ha visto un Cerro jugando bien, pero los resultados lo hemos sacado, a pesar del partido de Copa Paraguay que perdimos, ganamos otros partidos y estamos ahí”.
“A nosotros nos cuesta mucho porque nos juegan a matar o morir siempre, sea acá o de visitante, los equipos se esfuerzan el doble”, sentenció. Cerro Porteño está a tres de la cima que es propiedad de Guaraní, su rival el fin de semana al que quiere “ganar como sea”.