La Copa Paraguay se juega en el Norte

La APF definió este viernes la sede para la gran final de la Copa Paraguay 2025.

Vista del estadio Río Parapití de Pedro Juan Caballero.

En la sede central de la Asociación Paraguaya de Fútbol se realizó este viernes el sorteo para confirmar la sede de la Copa Paraguay 2025. El acto definió como la sede del encuentro al estadio Río Parapití.

A la disputa de la final llegaron el General Caballero de Juan León Mallorquín y el Sportivo 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero, para un duelo que se disputará el próximo domingo 16 de noviembre, en un horario que será confirmado más adelante por la APF.

El estadio Río Parapití albergará su segunda final de Copa Paraguay, tras la disputada en el 2018 cuando recibió el duelo entre Guaraní y Olimpia. En aquella oportunidad resultó campeón el Legendario tras imponerse en la tanda de penales.

