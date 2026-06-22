Martín Arias sería una salida inevitable

La continuidad de Alexis Martín Arias en Cerro Porteño pende de un hilo. Aunque el club sorprendió al publicar una imagen del arquero argentino sonriente y con el pulgar hacia arriba, dando un mensaje de aparente tranquilidad, la realidad indica que su salida hacia el Nacional (URU) está cada vez más cerca.

Ante estas especulaciones ya surgen varios nombres que podrían reemplazar al portero argentino. Entre las opciones que maneja la directiva aparecen el paraguayo Juan Espínola y el argentino Guido Herrera, dos arqueros de amplia experiencia y recorrido en el fútbol sudamericano.

Por otra parte, la plantilla ya se encuentra enfocada en los trabajos de cara a una nuevo semestre que podría ser épica atendiendo que es protagonista en la Libertadores.

El Ciclón en este mercado de pases ya cuenta con varias caras nuevas: El defensor Lucas Merolla y el mediocampista Agustín Almendra, ambos argentinos. Además del retorno de Derlis Rodríguez, quien estaba a préstamo en Guaraní. Otro que se podría sumar es Iván Ramírez, el lateral de Libertad.