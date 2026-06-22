22 jun. 2026
Cerro Porteño

Martín Arias sería una salida inevitable

Alexis Martín Arias es la actual incógnita en Cerro Porteño, el portero trabaja con normalidad durante los entrenamientos con sus compañeros. Este domingo se lo vio sonriente y con el pulgar hacia arriba.

Junio 22, 2026 07:06 p. m. • 
Por Redacción D10
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Todas las sensaciones. Alexis Martín sigue al pie de la letra las tareas del Ciclón, a pesar de su posible salida.

X de Cerro Porteño

La continuidad de Alexis Martín Arias en Cerro Porteño pende de un hilo. Aunque el club sorprendió al publicar una imagen del arquero argentino sonriente y con el pulgar hacia arriba, dando un mensaje de aparente tranquilidad, la realidad indica que su salida hacia el Nacional (URU) está cada vez más cerca.

Ante estas especulaciones ya surgen varios nombres que podrían reemplazar al portero argentino. Entre las opciones que maneja la directiva aparecen el paraguayo Juan Espínola y el argentino Guido Herrera, dos arqueros de amplia experiencia y recorrido en el fútbol sudamericano.

Por otra parte, la plantilla ya se encuentra enfocada en los trabajos de cara a una nuevo semestre que podría ser épica atendiendo que es protagonista en la Libertadores.

El Ciclón en este mercado de pases ya cuenta con varias caras nuevas: El defensor Lucas Merolla y el mediocampista Agustín Almendra, ambos argentinos. Además del retorno de Derlis Rodríguez, quien estaba a préstamo en Guaraní. Otro que se podría sumar es Iván Ramírez, el lateral de Libertad.

Cerro Porteño Alexis Martín Arias Nacional de Uruguay
Redacción D10
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