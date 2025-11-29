29 nov. 2025
Copa Libertadores

Hincha de Palmeiras muere en Lima al caer de un autobús antes de final de Libertadores

Un hincha del Palmeiras falleció este viernes en Lima al caer de un autobús de techo abierto.

Noviembre 29, 2025 08:54 a. m. • 
Por Redacción D10
Palmeiras realiza entrenamiento previo a la final de la Libertadores

Jugadores de Palmeiras llegan a un entrenamiento este viernes, en Lima (Perú).

Foto: Paolo Aguilar/EFE

Un hincha del Palmeiras, que disputará el sábado la final de la Copa Libertadores contra el Flamengo, falleció este viernes en Lima al caer de un autobús de techo abierto cuando se dirigía a una concentración con otros seguidores del Verdao, según reportaron los medios locales.

El fanático, identificado como Caue Brunelli, de 38 años, se trasladaba por el circuito de playas de Lima, conocido como la Costa Verde, en un bus turístico descapotable lleno de hinchas del Palmeiras cuando cayó al pavimento, a la altura del distrito de Barranco, según informaron los canales Latina y ATV a partir de reportes de la policía y del serenazgo municipal (guardia urbana).

Algunos reportes señalan que la víctima se encontraba ebria y saltó desde el techo del autobús en una caída donde sufrió un golpe con la estructura de un puente, si bien esto no ha sido confirmado todavía por las autoridades locales.

En el lugar del incidente, sus compañeros detuvieron el vehículo y lo levantaron del asfalto para conducirlo a la clínica Maison de Santé en el vecino distrito de Chorrillos,

En el centro médico permanecían varios amigos de Brunelli, después que se confirmó su deceso, a la espera de las autoridades, de acuerdo al reporte del programa ATV Noticias.

La ciudad de Lima ha recibido en las últimas horas a miles de hinchas del Palmeiras, así como del Flamengo, para acudir el sábado al esperado encuentro en el que se definirá al campeón de la Copa Libertadores 2025 en el estadio Monumental.

En el distrito de Miraflores se han reunido los seguidores rojinegros del Flamengo y en el vecino Barranco se congregó una marea verde del Palmeiras en medio de un ambiente de fiesta y alegría por el encuentro futbolístico.EFE

Copa Libertadores Palmeiras Flamengo
Redacción D10
Más contenido de esta sección
G4jObrXXIAAiX8q.jpeg
Copa Libertadores
Ramón Sosa inició la remontada del Palmeiras
Palmeiras, con un gol de Ramón Sosa, le arrebataó el sueño a Liga de Quito y avanzó a la final de la Libertadores.
Octubre 31, 2025 06:44 a. m.
 · 
Redacción D10
gustavo gómez_63896813.jpg
Copa Libertadores
Una misión difícil para el poderoso Palmeiras
Palmeiras le reza a la dupla Flaco López y Vitor Roque por una remontada épica para aguar el festejo de Liga de Quito, que saldrá a la cancha hoy, desde las 21:30, a defender la amplia victoria obtenida en su casa, en el partido de vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores.

Octubre 30, 2025 08:02 a. m.
 · 
Redacción D10
G4ePLdMWkAApCuT.jpeg
Copa Libertadores
Flamengo vuelve a la final de la Libertadores
Flamengo selló este miércoles su clasificación a la final de la Copa Libertadores tras igualar sin goles en la cancha de Racing Club y una semana después de imponerse por 1-0 en el estadio Maracaná de Río de Janeiro.
Octubre 30, 2025 07:09 a. m.
 · 
Redacción D10
G36GP6FXYAApP5O.jpeg
Copa Libertadores
Racing recibe a Flamengo y busca revertir la serie para llegar a la final
El argentino Racing Club recibirá este miércoles al brasileño Flamengo e intentará revertir el 1-0 en Río de Janeiro en busca de la final de la Copa Libertadores, en un duelo para el que no contará con su capitán, Santiago Sosa, lesionado en el partido de ida.
Octubre 29, 2025 07:36 a. m.
 · 
Redacción D10
TOPSHOT-FBL-LIBERTADORES-LIGA-PALMEIRAS
Copa Libertadores
Liga de Quito golea a Palmeiras y mete un pie en la final
Liga Deportiva Universitaria de Quito metió un pie en la final de la Copa Libertadores al golear por 3-0 al todopoderoso Palmeiras en el partido de ida de las semifinales del torneo, en el que el conjunto brasileño perdió la condición de invicto que mantenía en este campeonato.
Octubre 24, 2025 07:03 a. m.
 · 
Redacción D10
G35pdXtXEAALUaZ.jpg
Copa Libertadores
Liga de Quito vs. Palmeiras, primera pulseada
Liga de Quito recibe esta noche a Palmeiras de los paraguayos Gustavo Gómez y Ramón Sosa por la semifinal de ida de la Conmebol Libertadores 2025.
Octubre 23, 2025 10:09 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más