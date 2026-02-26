Héctor Melgarejo: “Jugaremos contra el mejor equipo”

Héctor Melgarejo, presidente de Ameliano, conversó este mediodía en Fútbol a lo Grande por Radio Monumental 1080AM sobre la actualidad de su equipo y lo que se viene el fin de semana enfrentando en Ciudad del Este al líder del torneo Apertura.

El mandamás de la V Azulada criticó la falta de efectividad en la derrota ante Cerro Porteño. “Jugamos bien ante Cerro pero nos faltó el gol”, dejó como análisis.

Pensando en lo que se viene ante Olimpia este sábado a las 18:30 en el estadio Antonio Aranda de Ciudad del Este. “Unos 400 millones cuesta organizar un partido en Ciudad del Este”, indico.

Sobre las entradas, anunció que ya están a la venta con los siguientes precios: Preferencias a G. 80.000, Plateas a G. 60.000 y Graderías a G. 30.000.

En materia futbolística, Héctor Melgarejo destacó a Olimpia. “La tabla no miente, jugaremos contra el mejor equipo del torneo”, aseguró.

Por último respondió a la consulta de si volvieron a insistir con Tacuara Cardozo. “Lo hicimos, pero no tuvimos una respuesta, de momento no quiere jugar”, cerró.