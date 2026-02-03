Ameliano lleva a los grandes a Ciudad del Este

Héctor Melgarejo, presidente de Sportivo Ameliano, conversó este martes con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental 1080AM referente a la actualidad de su club manifestando que harán de local ante Cerro Porteño y Olimpia en el estadio Antonio Aranda de Ciudad del Este.

El mandamás de la V Azulada confesó que saldrán del estadio Fortaleza de Pikysyry de Villeta para lograr una buena recaudación en las fechas 7 y 8. “Solicitamos jugar nuestros dos partidos de local en Ciudad del Este. Esperamos una buena recaudación”, tiró en contacto con FALG.

Héctor Melgarejo confía en recaudar bastante para salvar el semestre. “Si recaudamos bien nos salva el presupuesto hasta junio. Por una cuestión de capacidad dejamos Villeta para ir a Ciudad del Este”, aclaró.

Por último adelantó que buscan dos refuerzos, pero no quiso decir de quiénes se trata. Fútbol a lo Grande indagó y dio a conocer que son el argentino Cristian Pochi Chávez y el paraguayo Cristian Colmán.