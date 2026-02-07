07 feb. 2026
Sportivo Ameliano

Roberto Nanni contento por la racha

El DT del Sportivo Ameliano, Roberto Nanni, valoró la seguidilla de triunfos que viene trayendo su equipo.

Febrero 07, 2026 11:48 a. m. • 
Por Redacción D10
HAK21NSWoAED5to.jpeg

Roberto Nanni, entrenador de la V Azulada.

Foto: Prensa - Ameliano

Roberto Nanni, entrenador de Sportivo Ameliano, habló con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental 1080 AM y valoró el buen momento que atraviesa su equipo, que sumó su segunda victoria seguida en el torneo Apertura.

“Contentos, segunda victoria consecutiva. Me comentaban en el club que hace tiempo no ganaban dos seguidos. Importante para ganar en confianza y seguir compitiendo”, expresó el argentino en la 1080 AM.

Nanni sostuvo que este presente se debe a la forma en la que salen a disputar los partidos, tratando de ser protagonistas y al gran trabajo que viene haciendo el plantel de jugadores. “Estoy conforme con el rendimiento, jugando de protagonistas, tratar bien el balón y a veces el balón puede entrar o no”.

Sportivo Ameliano superó por la mínima diferencia a Sportivo Luqueño y con eso llegó a 7 puntos en el campeonato. Su próximo desafío será el Sportivo 2 de Mayo, en duelo que fue programado para el sábado 14 de febrero, a las 20.30, en Villeta.

Sportivo Ameliano Roberto Nanni Torneo Apertura
Redacción D10
