Nanni, ya en frío: “Más allá de eso, el árbitro estuvo bien”

A Roberto Nanni no le terminó por convencer algunas decisiones arbitrales que se dieron en el estreno del Sportivo Ameliano ante Rubio Ñu. No obstante, hoy, ya en frío y sin las revoluciones a mil por minuto, dijo “más allá de eso, el árbitro (Derlis López) estuvo bien, estuvo prolijo”.

Son dos las acciones señaladas por el técnico albiazul: una en la que pidió penal sobre Alex Servian y otra en la que quiso una roja al portero rival tras una falta sobre Elvio Vera.

En charla para el programa Fútbol a lo Grande señaló que la primera “fue dentro el área, fue contacto, no toca la pelota. Nos da la misma sensación pero no tenemos poder sobre eso. A veces te toca que se equivoquen a favor, a veces en contra”.

Con relación a la otra jugada sostuvo: “Me parece situación manifiesta de gol”. Aunque luego añadió que “somos humanos, no estoy para quejarme (…) En alguna ocasión va a tocar que se evoque a favor nuestro. Es fútbol”.

El miércoles, el Sportivo Ameliano visitará La Huerta para el choque con Libertad, a partir de las 18:00, por la segunda fecha del Torneo Apertura.