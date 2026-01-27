Nanni, ya en frío: “Más allá de eso, el árbitro estuvo bien”
Si bien al finalizar el juego ante Rubio Ñu, el entrenador del Sportivo Ameliano, Roberto Nanni, no quedó conforme con algunas jugadas puntuales cobradas por el árbitro, ahora con más calma dijo “más allá de eso, el árbitro estuvo bien”.
A Roberto Nanni no le terminó por convencer algunas decisiones arbitrales que se dieron en el estreno del Sportivo Ameliano ante Rubio Ñu. No obstante, hoy, ya en frío y sin las revoluciones a mil por minuto, dijo “más allá de eso, el árbitro (Derlis López) estuvo bien, estuvo prolijo”.
Son dos las acciones señaladas por el técnico albiazul: una en la que pidió penal sobre Alex Servian y otra en la que quiso una roja al portero rival tras una falta sobre Elvio Vera.
En charla para el programa Fútbol a lo Grande señaló que la primera “fue dentro el área, fue contacto, no toca la pelota. Nos da la misma sensación pero no tenemos poder sobre eso. A veces te toca que se equivoquen a favor, a veces en contra”.
Con relación a la otra jugada sostuvo: “Me parece situación manifiesta de gol”. Aunque luego añadió que “somos humanos, no estoy para quejarme (…) En alguna ocasión va a tocar que se evoque a favor nuestro. Es fútbol”.
El miércoles, el Sportivo Ameliano visitará La Huerta para el choque con Libertad, a partir de las 18:00, por la segunda fecha del Torneo Apertura.