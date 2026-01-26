Nanni, disconforme con decisiones arbitrales

A Roberto Nanni, entrenador del Sportivo Ameliano, no le agradó algunas decisiones del equipo arbitral, liderado por Derlis López, ante Rubio Ñu, en especial de dos acciones específicas.

En conferencia de prensa indicó sobre la jugada sobre su jugador Alex Servián: “Todavía no entiendo cómo no fue penal. Lo acabo de ver, lo engancha y es penal y el árbitro no cobró ni falta”.

Acotó que la falta del portero rival sobre Elvio Vera “es expulsión porque es situación manifiesta de gol, no necesariamente debe ser último hombre. Lo dice muy claro la regla”.

Al ser consultado si influyó la tarea arbitral, respondió: “A Servían lo arrastran y no cobraron falta. El VAR lo revisó y entendió que no era penal. El árbitro sacó roja, el VAR le dijo que tal vez no era. Me parece cuando el arquero sale lejos y el ‘9’ mío tiene el control de la pelota, es situación manifiesta de gol. Creo que era roja. Sería chiquito para mí quedarme con cosas que no podemos manejar nosotros”.

El Sportivo Ameliano estuvo en ventaja en dos ocasiones pero Rubio Ñu logró igualar en ambas. “Nos duele no haberla sostenido. Se hizo un buen primer tiempo. Tendríamos que haber terminado con una ventaja superior, principalmente por el dominio de pelota, por las situaciones”, comentó.

Por último, a pesar de que el Sportivo Ameliano es uno de los equipos que comienza la temporada muy cerca de la zona de descenso, Roberto Nanni subrayó que “el objetivo es terminar arriba y tratar de entrar a una copa. Falta mucho, queremos ser protagonistas”.