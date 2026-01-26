26 ene. 2026
Sportivo Ameliano

Nanni, disconforme con decisiones arbitrales

El técnico del Sportivo Ameliano, Roberto Nanni, señaló algunas jugadas que a su parecer, no fueron bien resueltas por parte del equipo arbitral.

Enero 26, 2026 08:20 a. m. • 
Por Redacción D10
Árbitros

Parte del equipo arbitral del Sportivo Ameliano-Rubio Ñu

Foto: Gentileza - APF

A Roberto Nanni, entrenador del Sportivo Ameliano, no le agradó algunas decisiones del equipo arbitral, liderado por Derlis López, ante Rubio Ñu, en especial de dos acciones específicas.

En conferencia de prensa indicó sobre la jugada sobre su jugador Alex Servián: “Todavía no entiendo cómo no fue penal. Lo acabo de ver, lo engancha y es penal y el árbitro no cobró ni falta”.

Acotó que la falta del portero rival sobre Elvio Veraes expulsión porque es situación manifiesta de gol, no necesariamente debe ser último hombre. Lo dice muy claro la regla”.

Al ser consultado si influyó la tarea arbitral, respondió: “A Servían lo arrastran y no cobraron falta. El VAR lo revisó y entendió que no era penal. El árbitro sacó roja, el VAR le dijo que tal vez no era. Me parece cuando el arquero sale lejos y el ‘9’ mío tiene el control de la pelota, es situación manifiesta de gol. Creo que era roja. Sería chiquito para mí quedarme con cosas que no podemos manejar nosotros”.

El Sportivo Ameliano estuvo en ventaja en dos ocasiones pero Rubio Ñu logró igualar en ambas. “Nos duele no haberla sostenido. Se hizo un buen primer tiempo. Tendríamos que haber terminado con una ventaja superior, principalmente por el dominio de pelota, por las situaciones”, comentó.

Por último, a pesar de que el Sportivo Ameliano es uno de los equipos que comienza la temporada muy cerca de la zona de descenso, Roberto Nanni subrayó que “el objetivo es terminar arriba y tratar de entrar a una copa. Falta mucho, queremos ser protagonistas”.

Roberto Nanni Sportivo Ameliano Rubio Ñu
Redacción D10
