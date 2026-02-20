Héctor Melgarejo, conforme pero con cosas por corregir

Héctor Melagarejo, presidente de Ameliano, conversó este mediodía con Fútbol a lo Grande y expuso su parecer luego del empate obtenido por su club ante el líder Nacional en el Arsenio Erico.

Melgarejo indicó que le preocupa la falta de gol de sus delanteros. “Nos falta que los delanteros conviertan, solo la eficacia porque estamos compitiendo con mucha hambre de triunfo”, comenzó diciendo.

El mandamás de la V Azulada llenó de elogios a su entrenador Roberto Nanni. “Se conversa mucho con él, es muy entendido. Él vino con un buen proyecto deportivo porque en lo económico no es nada comparado con lo que él aspira en Ameliano”, detalló. “Nanni quiere obtener buenos resultados que le permitan dirigir un club grande”, agregó.

También advirtió que la idea es seguir por esta misma senda. “Estamos teniendo un buen arranque y esperamos seguir, no es como empieza sino como termina”, lanzó.

Por último habló de la localía ante Cerro Porteño y Olimpia. “Confirmado, vamos a jugar en el Arsenio Erico con Cerro Porteño. En Ciudad del Este estamos teniendo un inconveniente porque ese día hay un evento ahí, si no se puede tendré que rebuscarme por Asunción”, concluyó.