20 feb. 2026
Sportivo Ameliano

Héctor Melgarejo, conforme pero con cosas por corregir

Héctor Melagarejo, presidente de Ameliano, se mostró conforme con el gran arranque del club que preside aunque reconoció que aún hay cosas por mejorar.

Febrero 20, 2026 12:11 p. m. • 
Por Redacción D10
Ameliano.jpg

Ameliano le pellizcó un punto al líder Nacional.

Prensa Ameliano

Héctor Melagarejo, presidente de Ameliano, conversó este mediodía con Fútbol a lo Grande y expuso su parecer luego del empate obtenido por su club ante el líder Nacional en el Arsenio Erico.

Melgarejo indicó que le preocupa la falta de gol de sus delanteros. “Nos falta que los delanteros conviertan, solo la eficacia porque estamos compitiendo con mucha hambre de triunfo”, comenzó diciendo.

El mandamás de la V Azulada llenó de elogios a su entrenador Roberto Nanni. “Se conversa mucho con él, es muy entendido. Él vino con un buen proyecto deportivo porque en lo económico no es nada comparado con lo que él aspira en Ameliano”, detalló. “Nanni quiere obtener buenos resultados que le permitan dirigir un club grande”, agregó.

También advirtió que la idea es seguir por esta misma senda. “Estamos teniendo un buen arranque y esperamos seguir, no es como empieza sino como termina”, lanzó.

Por último habló de la localía ante Cerro Porteño y Olimpia. “Confirmado, vamos a jugar en el Arsenio Erico con Cerro Porteño. En Ciudad del Este estamos teniendo un inconveniente porque ese día hay un evento ahí, si no se puede tendré que rebuscarme por Asunción”, concluyó.

Ameliano Héctor Melgarejo Torneo Apertura
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Árbitros
Sportivo Ameliano
Nanni, disconforme con decisiones arbitrales
El técnico del Sportivo Ameliano, Roberto Nanni, señaló algunas jugadas que a su parecer, no fueron bien resueltas por parte del equipo arbitral.
Enero 26, 2026 08:20 a. m.
 · 
Redacción D10
avalos.jpg
Sportivo Ameliano
Ameliano se refuerza con Ariel Ávalos
Ariel Ávalos, jugador de Cerro Porteño últimamente en Bolivia, jugará en el Sportivo Ameliano.
Enero 19, 2026 12:17 p. m.
Racing Ameliano.jpg
Sportivo Ameliano
Ameliano cae en amistosos con Racing
Sportivo Ameliano disputó un par de amistosos de pretemporada en Ciudad del Este ante Racing de Argentina.
Enero 14, 2026 12:45 p. m.
 · 
Redacción D10
edissno.jfif
Sportivo Ameliano
Un nuevo arquero para el equipo de Roberto Nanni
Sportivo Ameliano continúa anunciado refuerzos para la temporada 2026.
Enero 13, 2026 12:10 p. m.
Roberto Nanni
Sportivo Ameliano
Ameliano espera por un goleador que jugó en Europa
El Sportivo Ameliano pretende olvidar su floja temporada 2025 y de cara a la que se viene, quiere reforzar su ataque con un goleador que dejó huella en el fútbol europeo.
Enero 06, 2026 11:58 a. m.
nnaani.jfif
Sportivo Ameliano
Roberto Nanni: “El ADN de este equipo va a ser ir para adelante”
Roberto Nanni estuvo como invitado en Fútbol a lo Grande y habló de lo que se viene con Ameliano para el 2026.
Diciembre 30, 2025 01:16 p. m.
Carga Más