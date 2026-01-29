29 ene. 2026
Sportivo Ameliano

Melgarejo: “Esperábamos más, pero se ve la mano del técnico”

Héctor Melgarejo, presidente de Ameliano, aseguró que el equipo está jugando bien con Roberto Nanni, pero no pueden cerrar los partidos por la falta de contundencia.

Enero 29, 2026 01:01 p. m. • 
Por Redacción D10
ameliano.jpg

Jugadores de Ameliano posan antes de un partido contra Libertad.

Foto: Copa de Primera

Con escasas opciones en el centro del ataque en este inicio del torneo Apertura, por diversas razones, Sportivo Ameliano lo sintió en el empate frente a Rubio Ñu, en Villeta, y en la derrota contra Libertad, en Tuyucuá.

“Nos está costando mucho embocar en el arco. Tampoco estamos pudiendo cerrar los partidos y ayer pagamos una derrota que no estaba en los planes”, aseguró este jueves el presidente Héctor Melgarejo durante una charla con Fútbol a lo Grande por radio Monumental 1080 AM.

“Lo que manda en el fútbol es el resultado y la tabla no miente”, apuntó sobre la unidad que tiene el equipo dirigido por Roberto Nanni, que según sus consideración, está jugando bien al mando del entrenador argentino.

“Yo creo que hicimos méritos, al menos, para no salir perdiendo. Se jugó bien, se trianguló bien, los últimos 10 minutos del primer tiempo fueron muy buenos. En el segundo tiempo también creamos situaciones”, valoró.

Melgarejo se mostró consciente que “esto recién empieza”, aunque los números no son los deseados. “No es lo que esperábamos del inicio del campeonato, esperábamos más, pero se ve la mano del técnico, el funcionamiento, el equipo juega bien”, cerró.

Sportivo Ameliano Héctor Melgarejo Libertad
Redacción D10
