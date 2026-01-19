Ameliano se refuerza con Ariel Ávalos

Héctor Melgarejo, presidente del Sportivo Ameliano, charló este lunes con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental 1080 AM y se refirió a los preparativos del equipo de cara al estreno en el torneo Apertura 2026.

El mandamás de la V Azulada confirmó la llegada del centrodelantero Ariel Ávalos, perteneciente a los registros de Cerro Porteño y que estuvo jugando últimamente en el fútbol boliviano.

“Ante la lesión de Cristhian Ocampos tuvimos que salir a buscar a un delantero, lo teníamos visto a Ávalos, creemos que se puede adaptar muy bien a las características del equipo”, comentó Melgarejo, agregando que Jorge Sanguina, el otro delantero del equipo, viene saliendo de una lesión y está agarrando ritmo de a poco.

ILUSIONADO. Con respecto a la preparación del elenco que dirige Roberto Nanni, el titular de Ameliano se mostró optimista y con confianza, asegurando que el equipo mostró buen funcionamiento en todos los amistosos. “Estamos bien, competimos bien, se jugó bien, el resultado no importa, no suma mucho, pero el funcionamiento del equipo realmente muy bien”, indicó.

“Ojalá que el inicio en el campeonato sea bueno, tenemos muchas expectativas, queremos volver a hacer historia y nos estamos preparando para eso”, sentenció.

El debut del Sportivo Ameliano en el campeonato Apertura 2026 será este domingo 25 de enero desde las 20:15 horas en La Fortaleza del Pikysyry de Villeta ante Rubio Ñu.