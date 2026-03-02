02 mar. 2026
Héctor Melgarejo: “Se equivocaron a favor de Olimpia”

El presidente del Sportivo Ameliano, Héctor Melgarejo, mostró su disconformidad con relación al arbitraje: “Se equivocaron a favor de Olimpia”.

Marzo 02, 2026 12:03 p. m. • 
Por Redacción D10
Olimpia venció al Sportivo Ameliano en Ciudad del Este.

Foto: Gentileza - APF

El Sportivo Ameliano cayó ante Olimpia por 0-1 y a su presidente Héctor Melgarejo no le agradó el trabajo arbitral. Dijo que “hay mucho por mejorar” y que así como se sintió favorecido por un error ante Cerro Porteño, “ahora se equivocaron a favor de Olimpia”.

En charla con el programa Fútbol a lo Grande, el titular del Sportivo Ameliano señaló que “hubo dos jugadas determinante: la de (César) Olmedo a Elvio (Vera) y después cómo se inició la jugada del gol de Olimpia”.

Por otra parte dijo que se siente “mal porque teníamos muchas esperanzas en este combo. Creíamos que podíamos sacar algo más, pero llegamos a perder contra Cerro Porteño, Olimpia y Libertad. Nunca nos pasó esto, siempre sacábamos algún puntito”.

“Se juega bien, pero no sirve de nada su no sumamos”, lamentó. El Sportivo Ameliano actualmente se encuentra en zona de descenso, pero ahora mismo esto no inquieta a Héctor Melgarejo porque “recién empieza” y siente que tiene “buenos jugadores”.

