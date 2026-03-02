Héctor Melgarejo: “Se equivocaron a favor de Olimpia”

El Sportivo Ameliano cayó ante Olimpia por 0-1 y a su presidente Héctor Melgarejo no le agradó el trabajo arbitral. Dijo que “hay mucho por mejorar” y que así como se sintió favorecido por un error ante Cerro Porteño, “ahora se equivocaron a favor de Olimpia”.
En charla con el programa Fútbol a lo Grande, el titular del Sportivo Ameliano señaló que “hubo dos jugadas determinante: la de (César) Olmedo a Elvio (Vera) y después cómo se inició la jugada del gol de Olimpia”.
Por otra parte dijo que se siente “mal porque teníamos muchas esperanzas en este combo. Creíamos que podíamos sacar algo más, pero llegamos a perder contra Cerro Porteño, Olimpia y Libertad. Nunca nos pasó esto, siempre sacábamos algún puntito”.
“Se juega bien, pero no sirve de nada su no sumamos”, lamentó. El Sportivo Ameliano actualmente se encuentra en zona de descenso, pero ahora mismo esto no inquieta a Héctor Melgarejo porque “recién empieza” y siente que tiene “buenos jugadores”.