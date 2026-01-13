Un nuevo arquero para el equipo de Roberto Nanni

El último fichaje es Edilson Salinas, arquero últimamente en el fútbol argentino.

“Le damos la bienvenida al portero Edilson Salinas a la V azulada. El guardameta argentino llega procedente de Godoy Cruz de Mendoza para defender nuestro arco con garra y compromiso. Muchos éxitos en esta nueva etapa, Edilson. Que sea con el arco en cero”, publicó Ameliano en sus redes sociales.

Luis Ayala, Walter Rodríguez, Raúl Cabral, Fabián Franco, Valentín Larralde, Abel Paredes y Carlos Favero son otras de las caras nuevas de Ameliano.

El equipo que comanda Roberto Nanni se prepara para su debut en el torneo Apertura 2026, que será en condición de local en Villeta ante el recién ascendido Rubio Ñu.