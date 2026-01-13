13 ene. 2026
Sportivo Ameliano

Un nuevo arquero para el equipo de Roberto Nanni

Sportivo Ameliano continúa anunciado refuerzos para la temporada 2026.

Enero 13, 2026 12:10 p. m.
edissno.jfif

Edilson Salinas fue presentado en Ameliano.

Foto: Prensa Ameliano.

El último fichaje es Edilson Salinas, arquero últimamente en el fútbol argentino.

“Le damos la bienvenida al portero Edilson Salinas a la V azulada. El guardameta argentino llega procedente de Godoy Cruz de Mendoza para defender nuestro arco con garra y compromiso. Muchos éxitos en esta nueva etapa, Edilson. Que sea con el arco en cero”, publicó Ameliano en sus redes sociales.

Luis Ayala, Walter Rodríguez, Raúl Cabral, Fabián Franco, Valentín Larralde, Abel Paredes y Carlos Favero son otras de las caras nuevas de Ameliano.

El equipo que comanda Roberto Nanni se prepara para su debut en el torneo Apertura 2026, que será en condición de local en Villeta ante el recién ascendido Rubio Ñu.

Sportivo Ameliano Torneo Apertura Roberto Nanni
Más contenido de esta sección
Raúl Cabral
Sportivo Ameliano
Ameliano se reforzará con jugadores de Vélez Sarsfield
El presidente del Sportivo Amelino señaló que está para reforzar el plantel Raúl Cabral, jugador de Vélez Sarsfield, y que dos o tres futbolistas más de la entidad argentina vendrán a la V Azulada de Paraguay.
Diciembre 12, 2025 11:56 a. m.
 · 
Redacción D10
Ameliano_64202646.jfif
Sportivo Ameliano
Planifican el 2026 con Nanni
El presidente del Sportivo Ameliano, Héctor Melgarejo, busca olvidar la mala campaña de su equipo en el 2025. Es que en esta temporada la V Azulada no solo bajó su promedio complicando sus chances de permanencia en el 2026, también se quedó sin competencia internacional para el año siguiente.
Noviembre 17, 2025 09:18 a. m.
 · 
Redacción D10
G5lw5vRXEAAs2R0.jpg
Sportivo Ameliano
Ronaldo Dejesús, feliz de volver a tener minutos
Ronaldo Dejesús volvió a a tener minutos en cancha con la camiseta de Lanús tras una grave lesión que lo mantuvo fuera de las canchas por varios meses.
Noviembre 13, 2025 01:47 p. m.
 · 
Redacción D10
G5gObPSWIAA4Siy.jpg
Sportivo Ameliano
Malestar general en Ameliano
El entrenador Roberto Nanni y el jugador Diego Valdez reconocen el mal presente de Ameliano y comparten las duras críticas del presidente Héctor Melgarejo.
Noviembre 12, 2025 12:14 p. m.
 · 
Redacción D10
Héctor Melgarejo_40551806.jpg
Sportivo Ameliano
Héctor Melgarejo: “Somos una vergüenza”
Héctor Melgarejo, presidente de Ameliano, disparó con munición gruesa hacia su plantel de jugadores tras una nueva derrota de local.
Noviembre 11, 2025 12:21 p. m.
 · 
Redacción D10
rrobe.jfif
Sportivo Ameliano
Héctor Melgarejo: “Estamos hipotecando nuestra permanencia”
Héctor Melgarejo, presidente de Ameliano, se mostró autocrítico por el presente que vive su equipo y dejó una frase muy fuerte en charla con Monumental 1080AM.
Octubre 13, 2025 11:57 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más