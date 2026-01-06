06 ene. 2026
Sportivo Ameliano

Ameliano espera por un goleador que jugó en Europa

El Sportivo Ameliano pretende olvidar su floja temporada 2025 y de cara a la que se viene, quiere reforzar su ataque con un goleador que dejó huella en el fútbol europeo.

Enero 06, 2026 11:58 a. m.
Roberto Nanni

Roberto Nanni, entrenador del Sportivo Ameliano.

Foto: Gentileza - Sportivo Ameliano

Se trata de Óscar Cardozo, quien últimamente defendió los colores de Libertad. “El sábado me tocó hablar con Óscar Cardozo y explicarle nuestro deseo de contar con él”, fueron las palabras del titular del elenco albiazul en charla para el programa Fútbol a lo Grande.

“Nos dijo que iba a tomar un tiempo más para decidirse, pero creemos que es un jugador que a nosotros nos puede dar muchísimo, no solo en lo futbolístico, sino también para el manejo de grupo”, acotó.

“Que quería tomarse un tiempo más”, indicó el presidente sobre la decisión del delantero que se hizo ídolo del Benfica. Al ser preguntado si a Óscar Cardozo le gustó la idea de llegar al Sportivo Ameliano, Héctor Melgarejo respondió: “Quiero creer que sí. Le expliqué. Creo que es un jugador que puede ayudar muchísimo más por la cantidad de jugadores jóvenes que tenemos”.

También agregó que el entrenador Roberto Nanni “en su momento ya habló con él y ahora me tocó a mí (…) Nos dijo que iba a pensar más y le expresé que le vamos a esperar hasta el último día en que se cierre el libro pases si es que su intención es jugar al fútbol y opta por nosotros”.

Este martes, el Sportivo Ameliano cumple 90 años de vida institucional y lo hace estando en la Primera División, como desde la temporada 2022.

