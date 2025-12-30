Roberto Nanni: “El ADN de este equipo va a ser ir para adelante”

El entrenador argentino del Sportivo Ameliano, Roberto Nanni, estuvo como invitado este martes en el programa Fútbol a lo Grande por Radio Monumental 1080 AM y habló de todo un poco.

Se mostró conforme con los trabajos que vienen realizando y destacó la calidad de su plantel, asegurando que buscará que su equipo sea un verdadero protagonista en todos los partidos que juegue la próxima temporada.

“Estoy contento con el plantel que estamos armando, tenemos un grupo de mezcla de juventud y experiencia, vamos a armar un equipo dinámico, trataremos de hacer lo mejor”, indicó.

Aseguró que no pensarán mucho en el promedio, sino todo lo contrario, apuntarán alto y buscarán clasificar a una copa internacional. “Queremos ser protagonistas partido a partido, queremos pelear arriba, entrar a alguna Copa”, dijo.

“Tengo expectativa positiva de que nos vaya bien, además del buen funcionamiento hay que cosechar puntos. El ADN de este equipo va a ser ir para adelante”, sentenció.

El debut del Sportivo Ameliano en el torneo Apertura 2026 será en condición de local ante el recién ascendido Rubio Ñu.