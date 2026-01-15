16 ene. 2026
Cerro Porteño

Héctor Bobadilla lleva sus goles al fútbol argentino

El delantero Héctor Bobadilla extendió su contrato con Cerro Porteño y en las próximas horas será presentado como nuevo jugador de Platense de Argentina.

Enero 15, 2026 01:27 p. m. • 
Por Redacción D10
Héctor Bobadilla Always Ready.jpg

Héctor Bobadilla se convertirá en nuevo jugador de Platense.

Las movidas se siguen dando y la última referente a Héctor Bobadilla la brindó su representante Francisco Ferreira. El delantero paraguayo últimamente en el Always Ready de Bolivia llevará sus goles al fútbol argentino.

Francisco Ferreira manifestó que Bobadilla extendió su contrato con Cerro Porteño, club dueño de su pase que lo había cedido a préstamo al Always Ready de Bolivia donde le fue bastante bien. “Héctor Bobadilla ya está practicando en Platense. Solo espera el transfer para ser presentado oficialmente. Va a préstamo por 1 año y extiende su contrato con Cerro Porteño”, reveló.

En otro orden de cosas, Francisco Ferreira también comentó de que Libertad se hizo con los servicios del futbolista argentino Leandro Sosa, una joven promesa. “Es un jugador muy bueno, inteligente y encarador”, cerró el representante en contacto con la 1080AM.

