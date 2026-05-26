El respaldo de un histórico a Tonny Sanabria

Carlos Bonet, ex jugador albirrojo y mundialista, habló con Fútbol a lo Grande y dio su opinión sobre la selección que se prepara para su estreno en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá del 2026.

El hoy gerente deportivo de Nacional afirmó que podría haber un tapado en la lista final de Gustavo Alfaro y recordó que en el pasado también hubo casos de jugadores que no formaron parte de las Eliminatorias, pero sí del Mundial.

“Puede que sí haya un tapado. Un tapado que hoy no le tienen ni en la mira es (Lorenzo) Melgarejo, que puede ser. Puede pasar cualquier cosa. Hubo casos de jugadores que integraron la lista sin haber jugado las eliminatorias”, dijo al tiempo de citar a Denis Caniza (1998), Carlos Humberto Paredes (1998), Julio Cáceres y Carlos Bonet (2002).

Consultado sobre el tema del arco, afirmó que tanto Roberto Fernández, Gastón Olveira u Orlando Gill están capacitados para atajar en la Selección y que será el DT el que finalmente se incline por el jugador que le otorgue más tranquilidad.

APOYO. Sin embargo, uno de los puntos más importantes de la charla tuvo que ver con el fuerte respaldo al jugador de Cremonese Antonio Sanabria. Según Bonet, el ariete tiene un derecho adquirido por su aporte a la Selección y sería de gran ayuda en el Mundial.

“En la Selección hay algo que se conoce como derecho adquirido, que uno se gana. Jugadores que en sus clubes no juegan y en la selección rendían. Tonny es uno de ellos, tiene el derecho adquirido, para mí es así. Mas allá que no esté jugando, la jerarquía que tiene ayudó bastante en estas Eliminatorias y es uno de los delanteros que nos puede dar una gran mano en el mundial”, subrayó en la 1080 AM.

