Toro Acuña: “Recuperar la identidad fue clave”

Roberto Miguel Acuña, histórico de la Selección Paraguaya, avalado por sus tres Mundiales disputados y 100 compromisos con la Albirroja Absoluta, recibió a Equipo D10 en su domicilio, para analizar lo que se viene en la gran cita de la Copa del Mundo 2026, en donde Paraguay volverá a tomar protagonismo luego de 16 años.

“Se ve que es un buen grupo el que se conformó con esta nueva camada, y eso se demuestra en el resultado, Alfaro (Gustavo) vino a darle en la tecla para levantar a un grupo muy golpeado, por la hinchada, la prensa hasta incluso ex jugadores, pero el secreto estuvo en el convencimiento y en recuperar la identidad, esa fue la clave para alcanzar el objetivo”.

Acuña reflexionó con respecto de lo que fue el no disputar Mundiales en 16 años, a lo que apuntó: “El resto de las selecciones mejoraron, en nuestro tiempo por ejemplo con Venezuela, eran 6 puntos seguros, porque ganábamos de local y visitante, y los demás también subieron ni que decir Ecuador o Colombia, con jugadores compitiendo en la élite de Europa, se emparejó mucho para arriba y eso hizo a que se equipare muchos las Eliminatorias”.

Cariño único por defender los colores de la Albirroja

Roberto Miguel Toro Acuña nació en Avellaneda, Buenos Aires, Argentina, pero sus primeros pasos en el profesionalismo los dio en el Club Nacional, pegando el salto al exterior, tiempo cuando llegó el llamado de la Albirroja al que dio el sí sin dudar. “Llegué en el 89 a Paraguay y nacionalicé en el 92, previamente ya había sido transferido a Argentinos Juniors y cuando regreso al país al ponerme al servicio de la selección lo hice como paraguayo”, rememoró el Toro acerca de su primera citación bajo las órdenes de Valdir Espinoza, al que lo tiene con grato recuerdo ya que fue el que le brindó la posibilidad de jugar para la Selección Paraguaya.

“Mi sueño siempre fue jugar en un equipo grande y en la Selección Argentina de chico, pero las cosas de la vida me llevaron a llegar a jugar en Paraguay y que la oportunidad se me presente aquí, me tocó cumplir ese sueño acá y lo hice de corazón”, agregando acerca de lo que fue su emblemático gol en Eliminatorias ante Argentina en Buenos Aires, con festejo besando el escudo de la Albirroja: “Salió en el momento, no fue pensado, no pensé en hacer un gol aquella vez y si bien tuve críticas de amigos y algunos familiares, para mí es un gol más que importante, por el contexto y por lo que representa la selección”.

Acuña además expuso acerca de sumar opciones con los nacionalizados: “Antes de nacionalizarme ya me sentía paraguayo, toda mi familia es paraguaya y solo fue un trámite, y todos los que toman esa decisión es de corazón, y todos deben ser bienvenidos”.

COMPETICIONES DIFERENTES. Con relación a lo que puede ser la participación de la Albirroja en el Mundial, el ex capitán explicó que no es lo mismo jugar unas Eliminatorias que un Mundial, por estilo de juego, sistemas y estrategias. “Acá en Sudamérica no se está acostumbrado a eso, ya no hay que pensar en todo lo bueno que se hizo, hay que mirar para adelante y no hay que perder nuestra esencia, mantener esa característica garra, siempre buscando potenciar los buenos delanteros que van apareciendo y formando un buen grupo, con una idea clara y similar, se le puede ganar a cualquiera”, señaló.

El 10. Roberto Miguel Acuña, el histórico 10 de la Selección Paraguaya. Foto: Renato Delgado - ÚH

CONFIANZA EN EL ARCO. Ante la consulta de quién debe ser el arquero albirrojo titular en el Mundial, señaló que es un “lindo problema” para Alfaro y que cualquiera puede jugar, pero que, quizás, se merezca Gatito Fernnández por todo lo que hizo a lo largo de las Eliminatorias.

Sobre la lista final de convocados, aseguró que no se puede “contentar a todos” y que hay que confiar en la elección de Alfaro. “Hay que confiar en la sabiduría del DT que nos devolvió al Mundial”, indicó.

EL GRUPO, CLAVE. El vestuario de manera interna es la base para la consolidación de un grupo, a lo que el Toro reflexionó con base en su experiencia, ya que compartió con grandes ídolos como Chilavert, Arce, Gamarra, Cardozo, entre otros: “Todos sabíamos para donde ir y todos queríamos ir al mismo lugar, todos éramos líderes positivos, sin egos, y si había algún problema se lo resolvía en el vestuario y tuvimos miles de diferencias, pero nunca trascendió porque lo manejábamos entre nosotros con mucha madurez”, agregando: “En el Mundial si bien concentrábamos sin dupla, todas las habitaciones estaban abiertas, para mantener el espíritu de un mismo grupo”.

Como reflexión final, el Toro dejó un claro mensaje: “Soñemos, hay plantel y mucha capacidad, además de disfrutar de una fiesta a la que nos llevó mucho tiempo regresar”.

SUEÑA EN GRANDE. Roberto Acuña, histórico de la Albirroja, se mostró confiado de cara al próximo desafío en la Copa Mundial 2026.

Referente. Dentro del club 100 (partidos con la Albirroja), Acuña rememoró los buenos momentos defendiendo a la Selección.

“Alfaro vino a darle en la tecla para levantar a un grupo muy golpeado por la hinchada, la prensa, pero el secreto estuvo en el convencimiento”.

“Cualquiera de los tres puede ser el titular en el Mundial (Fernández, Gill u Olveira), pero Gatito se merece por lo que hizo en Eliminatorias”.

DATO. 100 partidos con la Selección Paraguaya Absoluta alcanzó Roberto Miguel Toro Acuña entre 1993 y 2011.

El Toro Acuña (centro) recibió a Guillermo Areco (izquierda) y Fabián González (derecha), periodistas de D10 y ÚH. Foto: Renato Delgado - ÚH

Un verdadero Torazo en todos los rodeos

“Tuve la suerte de recorrer el mundo, jugando en grandes ligas y grandes equipos, pero mi cariño siempre estará por Nacional, que fue el club que me dio la posibilidad de debutar en Primera, e Independiente de Avellaneda, que siento el cariño del hincha y me siento muy identificado con ello”, apuntó Roberto Acuña, repasando lo que fue una fructífera carrera deportiva.

“Me tocó la oportunidad de competir con grandes futbolistas, pero nunca fui de intercambiar camisetas con rivales, siempre las guardé las mías porque eso tiene más valor en lo personal, pero tuve la chance de cruzarme con Beckham, Figo, Ronaldo, Batistuta, Rivaldo, Ballack, Henry, Ronaldinho, muchos jugadores de grandísima calidad de los que me llevo el mejor recuerdo compitiendo”, puntualizó el Toro.

Acerca de los compañeros, Acuña no dudó al remarcar cuáles fueron los mejores en técnica y calidad: “La zaga defensiva de la Selección Paraguaya de esa camada mundialista fue sensacional, tenerlo a Chilavert, Arce, Gamarra, Ayala y así los demás compañeros era garantía de seguridad, y eso nos hizo muy fuertes y protagonistas, sin olvidar al Pepe Cardozo, que era un tremendo luchador y goleador”, y agregó: “Fue una camada fantástica, cada fin de año era casi seguro encontrarnos en la gala del Rey de América, porque fácilmente 4 o 5 compañeros estábamos en el once ideal del continente”.

CIFRA. 14 clubes formaron parte de los 30 años de carrera profesional de Roberto Acuña (de 1988 hasta el 2018).