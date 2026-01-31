31 ene. 2026
Paraguayos en el Exterior

Gustavo Caballero jugará en Inglaterra

El paraguayo Gustavo Caballero deja el Santos de Brasil para jugar en el fútbol inglés.

Enero 31, 2026 03:53 p. m.
gusta.jpg

Gustavo Caballero, delantero paraguayo.

Foto: Gentileza.

El delantero paraguayo Gustavo Caballero, de 24 años, ex Nacional, quien llegó al Santos de Brasil el año pasado, ahora está para cambiar de aire.

Según informó el periodista Uriel Iugt, el atacante guaraní jugará en Inglaterra, más específicamente en el Portsmouth Football Club de la Segunda División.

El Santos lo cede a préstamo por seis meses y con opción de compra. El jugador llegará este domingo a Inglaterra para firmar contrato y ser presentado oficialmente.

El Portsmouth Football Club es un club de fútbol de la ciudad de Portsmouth en Hampshire, Inglaterra. Fue fundado en 1898 y juega en la EFL Championship, segunda división en Inglaterra.

El club fue campeón de Inglaterra en dos ocasiones, en 1949 y 1950. También ganó la FA Cup en dos ocasiones, primero en 1939 y más recientemente en 2008.

El Portsmouth tuvo un éxito moderado en la primera década del siglo XXI, especialmente durante la temporada 2007-08 de la Premier League, cuando ganaron la FA Cup, batiendo al Cardiff City por 1-0 en la final. Posteriormente clasificaron para la UEFA Europa League 2008-09 compitiendo contra pesos pesados europeos como el Milan.

