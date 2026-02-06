06 feb. 2026
Golazo del Kaku Romero en Emiratos Árabes Unidos

VIDEO. El paraguayo Alejandro Romero Gamarra anotó un golazo para darle la victoria a su equipo.

Febrero 06, 2026 04:40 p. m.
Momento exacto del zurdazo de Romero Gamarra que terminó en gol.

Foto: Gentileza.

El Al Ain derrotó este viernes por 1-0 al Al-Jazira por la fecha 15 de la Liga de la Primera División del fútbol de Emiratos Árabes Unidos.

El único gol del compromiso llegó sobre el final del encuentro, a los 83’, por intermedio del volante ofensivo paraguayo Alejandro Romero Gamarra, quien desenfundó un potente y colocado zurdazo desde fuera del área que se metió junto al palo derecho del arco rival.

Con este resultado, el equipo del Kaku llega a 37 puntos en la tabla de posiciones, uno menos que el líder Shabab Al-Ahli, que tiene 38.

El próximo partido del Al Ain será el sábado 14 de febrero desde las 13:00 ante el Al-Nasr.

Romero Gamarra finalmente decidió quedarse en el Al Ain, pese a que contaba con ofertas del fútbol de Sudamérica para pegar la vuelta. El ofensivo guaraní tiene como gran objetivo integrar la lista final de la Selección Paraguaya para la Copa del Mundo 2026.

Carga Más