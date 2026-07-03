03 jul. 2026
Selección Paraguaya

Gustavo Alfaro: “Será una historia diferente ante Francia”

Gustavo Alfaro, técnico de la Selección Paraguaya, se refirió al duelo con Francia tomando como referencia lo que fue la batalla ante Alemania y destacó que será muy diferente.

Julio 03, 2026 03:46 p. m. • 
Por Redacción D10
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Gustavo Alfaro, técnico de la Selección Paraguaya.

Foto: Santiago Riquelme - ÚH D10

Gustavo Alfaro, técnico de la Selección Paraguaya, habló en conferencia de prensa el día previo ante Francia por los octavos de final de la Copa del Mundo marcado para el sábado a las 18:00 en Philadelphia.

El entrenador se refirió a lo que dejó en materia de enseñanza la heorica clasificación dejando en el camino a Alemania. “Nosotros estamos bien, las enseñanzas que nos dejó el partido con Alemania son muchas y positivas”, comenzó diciendo.

Alfaro dejó en claro que ante Francia será otra exigencia. “No teníamos experiencia en este tipo de competencias, había que tener una capacidad de aprendizaje muy rápido y los jugadores han evolucionado. Si es suficiente para el partido de mañana, creo que no, no alcanza”, advirtió.

El técnico de la Selección Paraguaya manifestó que la Albirroja todavía se conforma con poco, pero que es parte del camino para tener otra mentalidad. “Lo que para otros es normal, para Paraguay no, tanto es así que se decretó feriado después de pasar a octavos. El deseo que uno tiene es que el fútbol de este país tenga más tardes como la que tuvimos ante Alemania”, explicó.

Por último se refirió a lo que será el duelo con los franceses. “Mañana será otra historia ante Francia y diferente a la de Alemania”, indicó.

Gustavo Alfaro Selección Paraguaya Albirroja
Redacción D10
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