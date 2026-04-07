07 abr. 2026
Selección Paraguaya

La Albirroja trabaja pensando en Chile

La Selección Paraguaya Sub 17 volvió a los trabajos, tras el empate con Uruguay en la segunda fecha de la fase de grupos del Sudamericano juvenil que se juega en el país.

Abril 07, 2026 08:47 a. m. • 
Por Redacción D10
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Pequeña pausa. Los albirrojos Sub 17 apuntan a ganar.

La Albirroja apunta a su compromiso del jueves 14, que será contra Chile y que es clave para las aspiraciones de avanzar a la siguiente etapa y seguir en la lucha por un cupo al Mundial de la categoría que se celebrará en Catar. El compromiso será en el Carfem, desde las 20:00.

El grupo tendrá una pausa ya que hoy tiene fecha libre, en donde la programación contempla los duelos: Ecuador vs. Uruguay y Chile vs. Colombia. La clasificación está así: Ecuador 4 puntos, Uruguay 2, Chile 1, Colombia 1 y Paraguay 1.

Avanzan a las semifinales los dos mejores y los terceros y cuartos juegan la repesca por tres cupos al Mundial.

Selección Paraguaya Sudamericano Sub 17
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