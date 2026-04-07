La Albirroja trabaja pensando en Chile

La Albirroja apunta a su compromiso del jueves 14, que será contra Chile y que es clave para las aspiraciones de avanzar a la siguiente etapa y seguir en la lucha por un cupo al Mundial de la categoría que se celebrará en Catar. El compromiso será en el Carfem, desde las 20:00.

El grupo tendrá una pausa ya que hoy tiene fecha libre, en donde la programación contempla los duelos: Ecuador vs. Uruguay y Chile vs. Colombia. La clasificación está así: Ecuador 4 puntos, Uruguay 2, Chile 1, Colombia 1 y Paraguay 1.

Avanzan a las semifinales los dos mejores y los terceros y cuartos juegan la repesca por tres cupos al Mundial.