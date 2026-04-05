En el debe y haber de la Albirroja, Alfaro tiene la película clara

No se movió mucho la base, salvo en el arco, zona media y retoques en la ofensiva. De lo realizado, vale una mención especial para el brasileño nacionalizado Mauricio, sus atributos de buen dominio de balón, panorama y salida en juego colectivo son sumamente rescatables y así como se presentan las cosas, creemos estará convocado para el Mundial.

En oportunidad anterior ya hicimos mención a Olveira. Estuvo en Atenas, donde respondió bien. En Lens y hasta nos pareció lógico ocupó la portería Gill. Aquí hacemos mención a dos solamente y es nuestra propia deducción, de los nuevos que serán llamados para la cita cumbre. El estratega ya sabrá en su momento elegir a todos quienes formarán parte del gran desafío.

Alfaro habló largo y tendido tras los dos encuentros valorando las disputas. A la vista está lo de Qatar en Estados Unidos para el mes de junio, será un simple ensayo a días del debut. La despedida será en el Defensores, abierto para todo público. La connotación es otra, dar cabida a la afición, estar cerca de la escuadra nacional y rendirle un tributo antes de su participación.

El calendario consigna el choque ante Estados Unidos el 12 de junio en Los Ángeles, posteriormente en San Francisco las confrontaciones ante Turquía el 20 y el cierre contra Australia el 25.

En la fecha FIFA, su primer oponente sucumbió en dos encuentros seguidos, cayó primero 5-2 ante Bélgica y luego ante Portugal 2-0. Su segundo adversario, Turquía en el Repechaje obtuvo su pasaporte al dejar en camino a Kosovo. Los turcos retornan a una Copa del Mundo luego de 24 años. En tanto, Australia se despachó con un 5-1 ante Curazao en el amistoso y anteriormente lo hizo con victoria ante Camerún 1-0. Ahora estando a un poco más de dos meses, no serán tantas las especulaciones de los citados, aguardando lógicamente la recuperación de Andrés Cubas. El resto está a la vista.

Tremendo dolor

Bolivia no pudo sortear a Irak y no estará presente en la Copa. Sobraron ganas, estuvo cerca y el dolor fue profundo por su eliminación. Pudo haber sido su cuarta participación. Los antecedentes dan cuenta de su intervención en 1930, 1950 y 1994 en los Estados Unidos donde en la apertura no pudo con Alemania, empató con Corea del Sur sin goles tropezando también contra España. Recordando, en la ronda clasificatoria venció a Brasil en La Paz 2-0, siendo esta la primera derrota de los brasileños en las Eliminatorias, el 25 de julio de 1993, este inolvidable partido para los bolivianos lo condujo el paraguayo Juan Francisco Escobar.

Irak irá al grupo de Francia, Noruega y Senegal. Su retorno será luego de 40 años y hasta ahora memorizamos el triunfo paraguayo en la Copa del Mundo de México 1986 con gol de Romerito por 1-0.

Ni sombra del pasado

Italia no superó a Bosnia, perdiendo desde el punto penal y nuevamente su ausencia será notoria. Es la tercera Copa del Mundo sin participación y esto es un tremendo golpe para el Calcio.

La Azzurra ostenta el tetra campeonato, en los años 1934, 1938, 1982 y 2006. Ahí se frenó, posteriormente, no pasó primera ronda en 2010 ni en 2014, luego ya no clasificó en 2018, 2022 y ahora en 2026.

Como consecuencia de la eliminación, Gennaro Gattuso presentó el viernes último su renuncia como seleccionador de Italia después de que lo hicieran también el presidente de la Federación, Gabriele Gravina, y el jefe de delegación, el ex portero Gianluigi Buffon.

Bosnia estará en el grupo junto a Canadá, Qatar y Suiza. Su primera presencia será el 12 de junio en Toronto ante uno de los anfitriones. Esta será su segunda participación, la primera fue en 2014.

Francia en la cima

En el ranking FIFA hubo un enorme salto de la Selección Francesa. La última obtención de esa distinción fue en 2018. La segunda plaza la ocupa España, tercera para Argentina. Luego Inglaterra, Portugal, Brasil, Países Bajos, Marruecos, Bélgica y Alemania.

Dentro del Top Ten, otro hecho significativo es la ventaja sacada por Portugal sobre Brasil. Lo llamativo, la misma Italia, ubicada en el puesto 12 no figura en la Copa.

En cuanto a los sudamericanos, fuera de Argentina y Brasil, la tabla consigna 13 Colombia, 17 Uruguay, 23 Ecuador, 40 Paraguay, 49 Venezuela, 53 Perú, 54 Chile y 76 Bolivia.

Foco de atención

El primer partido mundialista se desarrollará en el estadio Azteca de México DF con capacidad para 87.000 espectadores. El local recibirá a Sudáfrica. El famoso escenario fue reacondicionado a un primerísimo nivel llevando una obra de magnitud. Una connotación especial como sede: En su terreno en 1970 Brasil fue campeón con Pelé y en 1986 Argentina con Maradona. Ahora abrirá el telón de un nuevo evento, siendo de gran orgullo para su país. Los aztecas integran la serie con Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa.

Los otros estadios mexicanos Monterrey y Guadalajara sirvieron para una fuerte prueba. Entre ambas albergarán ocho cotejos de la Copa del Mundo.