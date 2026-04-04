06 abr. 2026
Selección Paraguaya

Intenso ensayo para desafío en Turquía

La Selección Paraguaya femenina Sub 18 continúa ajustando detalles en su preparación con miras a su participación en la UEFA Friendship U18, a disputarse en la ciudad de Riva, Turquía.

Abril 04, 2026 08:38 a. m. • 
Por Redacción D10
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Está lista. La Albirroja femenina jugará torneo en Europa.

Foto: Prensa - Albirroja

En ese sentido, el plantel cumplió este Viernes Santo con una intensa jornada de entrenamientos a doble turno. El equipo nacional, que está bajo la dirección técnica del entrenador Luiz Guimarães, integra el Grupo A junto a las selecciones de Marruecos, Turquía y Uzbekistán.

La Albirroja hará su debut frente a la anfitriona el próximo miércoles 8 de abril, a partir de las 05:00 (hora paraguaya), en el complejo de alto rendimiento de la Federación Turca. Este torneo, impulsado por la UEFA, tiene como principal objetivo fomentar el desarrollo del fútbol femenino juvenil.

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