Gastón Olveira habló sobre Roberto Fernández

Este jueves llegó la delegación paraguaya tras la gira en Europa y uno de los que habló fue Gastón Olveira. El portero que debutó en la Albirroja se refirió a su relación con Roberto Fernández, también arquero de la Selección Paraguaya.

“Estoy muy agradecido a él. Se lo dije ahora en el abrazo de despedida porque fue muy importante para mí. Desde que nos encontramos en el aeropuerto compartimos mucho en el avión, concentramos juntos en toda la estadía. Me ayudó mucho”, señaló.

En contacto con los medios, Gastón Olveira aseveró: “Aparte de un profesional increíble, encontré una persona maravillosa que me ayudó mucho, compartimos muchísimos, hablamos de muchísimas cosas. Agradecido de haber compartido y conocido un poco más en la intimidad a Gatito”.

El arquero mencionó que tuvo el recibimiento del plantel fue “muy lindo. Me hicieron sentir muy rápido de una manera muy cómoda y eso me ayudó a la hora de entrenar o de competir”. Gastón Olveira se convirtió hace poco en una alternativa para el arco de la Albirroja y el seleccionador Gustavo Alfaro lo probó en el encuentro frente a Grecia.