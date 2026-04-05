05 abr. 2026
Selección Paraguaya

La Albirroja Sub 17 busca recuperarse

La Selección Paraguaya Sub 17 pretende dejar atrás el mal paso que dio en el debut del Conmebol Sub 17 frente a Ecuador, cuando cayó por 2-1, y hoy busca la recuperación ante Uruguay.

Abril 05, 2026 01:23 p. m. • 
Por Redacción D10
Paraguay Ecuador

La Albirroja Sub 17 había tropezado ante Ecuador.

Foto: Gentileza - Albirroja

El viernes, en el cotejo desarrollado en el Centro de Alto Rendimiento de Fútbol Femenino (CARFEM), la Albirroja no pudo aguantar la ventaja conseguida a los 22’ mediante Lucas Romañach. El cuadro ecuatoriano pudo remontar con tantos de Mathews Soto y Holger Quintero, a los 81’ y 91’, respectivamente.

Para el debut, el elenco guaraní dirigido por Mariano Uglessich formó con Félix Fernández en portería; Mateo Giménez, Kevin Amarilla, Elías Díaz y Leo Cristaldo fueron los defensas; Héctor Salinas (73’ Lautaro Vera), Víctor López (68’ Jonathan Rolón), Lucas Romañach y Tobías Jara (68’ Alam Fernández) en el mediosector; Víctor Cáceres y Axel Gómez (54’ Mathías Cabrera) los atacantes.

El duelo esta noche será nuevamente en el CARFEM, a partir de las 20:00, ante la Selección de Uruguay, que igualó en su primer juego contra Chile.

Posiciones: Ecuador es el único líder con tres unidades; Chile y Uruguay tienen un punto; Paraguay y Colombia, que quedó libre, están con el casillero en blanco.

El torneo sudamericano otorga siete plazas a la Copa del Mundo que se desarrollará en Qatar en noviembre próximo. Para el 2025, la FIFA aumentó el cupo a 48 selecciones, el doble de participantes y por cuatro años seguidos el certamen se debe jugar en el país árabe.

Selección Paraguaya Sub 17 Sudamericano Sub 17 Albirroja Sub 17
Redacción D10
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