La Albirroja Sub 17 busca recuperarse

El viernes, en el cotejo desarrollado en el Centro de Alto Rendimiento de Fútbol Femenino (CARFEM), la Albirroja no pudo aguantar la ventaja conseguida a los 22’ mediante Lucas Romañach. El cuadro ecuatoriano pudo remontar con tantos de Mathews Soto y Holger Quintero, a los 81’ y 91’, respectivamente.

Para el debut, el elenco guaraní dirigido por Mariano Uglessich formó con Félix Fernández en portería; Mateo Giménez, Kevin Amarilla, Elías Díaz y Leo Cristaldo fueron los defensas; Héctor Salinas (73’ Lautaro Vera), Víctor López (68’ Jonathan Rolón), Lucas Romañach y Tobías Jara (68’ Alam Fernández) en el mediosector; Víctor Cáceres y Axel Gómez (54’ Mathías Cabrera) los atacantes.

El duelo esta noche será nuevamente en el CARFEM, a partir de las 20:00, ante la Selección de Uruguay, que igualó en su primer juego contra Chile.

Posiciones: Ecuador es el único líder con tres unidades; Chile y Uruguay tienen un punto; Paraguay y Colombia, que quedó libre, están con el casillero en blanco.

El torneo sudamericano otorga siete plazas a la Copa del Mundo que se desarrollará en Qatar en noviembre próximo. Para el 2025, la FIFA aumentó el cupo a 48 selecciones, el doble de participantes y por cuatro años seguidos el certamen se debe jugar en el país árabe.