Gustavo Alfaro: “No es un partido más”

El Seleccionador de la Albirroja, Gustavo Alfaro, habló en conferencia de prensa en la víspera del juego frente a Ecuador, por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas y que puede valer una clasificación, y afirmó que no se trata de un partido más.

“No es un partido más el que vamos a jugar contra Ecuador y el que vamos a jugar contra Perú el martes. Es instancia definitoria de una Eliminatoria”, expresó Alfaro ante los medios de prensa.

El DT recordó que varios jugadores viven la etapa con una naturalidad pese a que varios tienen sobre los hombros esa carga de varias eliminatorias sin éxitos.

“El grupo está bien, receptivo, con mucha ilusión, claridad conceptual. Uno siente que lo están viviendo con la naturalidad que la tienen que vivir”, tiró.

Paraguay enfrenta este jueves a Ecuador buscando clasificar de forma directa para la Copa del Mundo del 2026. La Albirroja busca volver a un certamen ecuménico luego de tres ausencias consecutivas.

