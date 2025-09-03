03 sept. 2025
Selección Paraguaya

Gustavo Alfaro: “No es un partido más”

El técnico de la Selección Paraguaya, Gustavo Alfaro, reconoció en conferencia de prensa las diferentes matices que rodean al juego frente a Ecuador.

Septiembre 03, 2025 01:06 p. m. • 
Por Redacción D10
Gustavo Alfaro

Gustavo Alfaro, seleccionador de Paraguay.

Foto: Daniel Duarte - ÚH

El Seleccionador de la Albirroja, Gustavo Alfaro, habló en conferencia de prensa en la víspera del juego frente a Ecuador, por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas y que puede valer una clasificación, y afirmó que no se trata de un partido más.

“No es un partido más el que vamos a jugar contra Ecuador y el que vamos a jugar contra Perú el martes. Es instancia definitoria de una Eliminatoria”, expresó Alfaro ante los medios de prensa.

El DT recordó que varios jugadores viven la etapa con una naturalidad pese a que varios tienen sobre los hombros esa carga de varias eliminatorias sin éxitos.

“El grupo está bien, receptivo, con mucha ilusión, claridad conceptual. Uno siente que lo están viviendo con la naturalidad que la tienen que vivir”, tiró.

Paraguay enfrenta este jueves a Ecuador buscando clasificar de forma directa para la Copa del Mundo del 2026. La Albirroja busca volver a un certamen ecuménico luego de tres ausencias consecutivas.

Gustavo Alfaro Selección Paraguaya Eliminatorias
Redacción D10
