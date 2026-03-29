Gustavo Alfaro: “La idea es tratar de sostener una estructura”

En charla con medios de prensa en zona mixta, Gustavo Alfaro, entrenador de la Selección Paraguaya de Fútbol, palpitó lo que será el compromiso de este martes ante Marruecos desde las 15:00, en Lens, Francia.

El adiestrador albirrojo aseguró que están siguiendo la recuperación de los que jugadores ante Grecia y que todavía no tiene definido el once, pero avisó que su idea es no cambiar demasiado.

“Todavía estamos en un periodo de evaluación. Nosotros tenemos evaluaciones que las hacemos 48 horas después de los partidos, donde vemos el nivel de recuperación”, apuntó.

Señaló que, antes de este cambo de amistosos, su idea era “darle el mismo nivel de importancia a los dos partidos”.

“La idea mía es no cambiar tanto el equipo, es tratar de sostener una estructura, porque son los últimos partidos donde uno puede ensayar, yo sé que de pronto sería más fácil si hubiese jugado con un once un partido y con otro once el siguiente partido”, aseveró.

También destacó la tenencia de pelota que tuvo su equipo en el partido ante Grecia, y señaló que buscarán replicar eso ante los marroquíes. “El equipo tuvo el 45% de la tenencia de la pelota, cuando nuestro promedio era 36%”, apuntó.

El amistoso de este martes ante Marruecos será la última gran prueba de la Albirroja antes del comienzo de la Copa del Mundo, en la que debutará ante el anfitrión Estados Unidos, el 12 de junio.