03 sept. 2025
Selección Paraguaya

Gustavo Alfaro explica la convocatoria de Adrián Alcaraz

Gustavo Alfaro explicó en conferencia de prensa la convocatoria del delantero de Olimpia Adrián Alcaraz.

Septiembre 03, 2025 01:46 p. m. • 
Por Redacción D10
54757388413_6d8c7c10d0_o.jpg

Adrián Alcaraz, delantero de Olimpia, una de las novedades.

Foto: APF

El técnico de la Selección Paraguaya Gustavo Alfaro fue consultado en conferencia de prensa sobre la convocatoria de Adrián Alcaraz.

El delantero de Olimpia fue la sorpresa en esta convocatoria y Alfaro lo explicó. “Lo vengo viendo hace mucho tiempo; juega de acompañante, de extremo y es un chico con buenas condiciones”, manifestó.

También dio a conocer el motivo por el cual no convoca muchos jugadores del plano local. “No tengo medido el fútbol paraguayo, porque jugamos a una intensidad diferente y es por eso que no vengo llamando a muchos jugadores del plano local”, indicó.

Además dio a conocer su deseo. “Me gustaría tener un microciclo con jugadores del fútbol local para ir llevándolos a la intensidad que queremos”, advirtió.

Para cerrar reforzó su explicación sobre Adrián Alcaraz. “Estando Isidro Pitta lesionado, no teniendo disponible a Julito (Enciso), me pareció interesante darle una oportunidad a Alcaraz, pensando a futuro también”, finalizó.

Redacción D10
