23 jun. 2026
Copa del Mundo

El árbitro que expulsó a Almirón ya tiene otro juego

Tras el Turquía-Paraguay, la FIFA designó nuevamente a Iván Barton para encargarse otro juego. El árbitro que expulsó a Miguel Almirón por taparse la boca para dirigirse a un rival tendrá a su cargo un partido del jueves.

Junio 23, 2026 11:15 a. m. • 
Por Redacción D10
Iván Barton

Iván Barton tendrá otro juego mundialista.

Foto: AFP

Mucho se habló del arbitraje de Iván Barton en el juego que Paraguay derrotó a Turquía por 0-1. En dicho compromiso, la tarea del salvadoreño tomó protagonismo principalmente al expulsar a Miguel Almirón quien se había tapado la boca para dirigirse a un rival.

No obstante, durante el cotejo tuvo otras situaciones que generó todo tipo de debate. A pesar de esto, el árbitro está designado para pitar otro choque de la Copa del Mundo, el que Japón sostendrá con Suecia, el jueves 25 de junio, a las 20:00, en Dallas, por la tercera fecha del Grupo F.

Sus compatriotas David Morán y Antonio Pupiro serán sus asistentes, mientras que el cuarto árbitro será el mauritano Dahane Beida. El congoleño Jerson Santos estará de reserva.

Mundial FIFA 2026 Japón Suecia
Redacción D10
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