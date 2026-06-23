El árbitro que expulsó a Almirón ya tiene otro juego

Mucho se habló del arbitraje de Iván Barton en el juego que Paraguay derrotó a Turquía por 0-1. En dicho compromiso, la tarea del salvadoreño tomó protagonismo principalmente al expulsar a Miguel Almirón quien se había tapado la boca para dirigirse a un rival.

⚽🇸🇻 𝗜𝘃𝗮́𝗻 𝗕𝗮𝗿𝘁𝗼𝗻 𝗱𝗶𝗿𝗶𝗴𝗶𝗿𝗮́ 𝘀𝘂 𝘀𝗲𝗴𝘂𝗻𝗱𝗼 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗶𝗱𝗼 𝗲𝗻 𝗹𝗮 𝗖𝗼𝗽𝗮 𝗠𝘂𝗻𝗱𝗶𝗮𝗹 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗙𝗜𝗙𝗔 𝟮𝟬𝟮𝟲



La @FIFAcom ha designado al árbitro salvadoreño Iván Barton para dirigir el encuentro entre Selección de Japón y Selección de Suecia,… pic.twitter.com/6Ug7Uv9uF9 — FESFUT (@fesfut_sv) June 22, 2026

No obstante, durante el cotejo tuvo otras situaciones que generó todo tipo de debate. A pesar de esto, el árbitro está designado para pitar otro choque de la Copa del Mundo, el que Japón sostendrá con Suecia, el jueves 25 de junio, a las 20:00, en Dallas, por la tercera fecha del Grupo F.

Sus compatriotas David Morán y Antonio Pupiro serán sus asistentes, mientras que el cuarto árbitro será el mauritano Dahane Beida. El congoleño Jerson Santos estará de reserva.