26 jul 2026
Fútbol Internacional

Neymar brilla en su regreso

Neymar brilló en su regreso al Campeonato Brasileño con dos goles, el segundo de penal que le dio el empate al Santos en los minutos finales del partido quitándole la ilusión al Chapecoense de dejar el último lugar de la clasificación.

Julio 26, 2026 09:58 a. m.
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Neymar marcó dos goles para el Santos.

El camisa 10 abrió el marcador para el Santos en el minuto 35, con un remate sereno que llegó sin afán a la esquina del arco, tras recibir una asistencia de Igor Vinicius y realizar un rápido intercambio con el argentino Álvaro Borreal.

El empate del Chapecoense llegó en el minuto 50, con un tanto de Marcinho. Diez minutos después, un gol en contra de João Ananias al intentar despejar el propio arco le dio la ventaja al Chape. Y en el minuto 88 Santos igualó con el tanto de Neymar.

Santos dominó en el inicio, con una ofensiva casi que permanente que Chapecoense supo mantener a raya, pero el conjunto de Santa Catarina regresó del descanso decidido a vencer.

Fueron varios los intentos del club que vio nacer a Pelé, pero poco se vio de una estrategia colectiva del ‘Peixe’ y tampoco de un desempeño destacado de su principal crack, Neymar.

Ni el tanto que comenzó dándoles la ventaja animó al equipo de São Paulo, que después del empate tuvo dificultad para armar las jugadas.

Santos, sin embargo, buscó el empate con insistencia, con Gabriel Menino, Bontempo y el propio Neymar, hasta que una falta sobre el paraguayo Gustavo Caballero dio paso en el penalti decisivo.

Fue esa penalidad la que salvó al exjugador del Barcelona y del PSG en su regreso a la Liga tras su cuarto y último Mundial.

El empate evitó un traspié del Santos, que continúa solo un punto por encima de la zona de descenso a la segunda división, que ocupan en este momento Vasco da Gama, Mirassol, Remo y Chapecoense.

La vigésima jornada del Campeonato Brasileño continúa este domingo con los encuentros entre Cruzeiro-Botafogo, Bahía-Corinthians, Bragantino-Coritiba, Gremio-Fluminense, Flamengo-São Paulo, Remo-Vitória y Palmeiras-Atlético Mineiro. EFE

Neymar Santos Brasil
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