Ameliano y Trinidense cierran la temporada con un tímido empate

El Sportivo Ameliano y Trinidense cerraron su calendario futbolístico con un empate sin goles en el estadio de la V Azulada en ciudad de Villeta.

Con este empate, el equipo local alcanzó 19 puntos y quedó en el penúltimo lugar de la tabla de posiciones. En el año alcanzó 48 unidades de 44 partidos disputados. Sin dudas, la baja cosecha de puntos tendrá su repercusión en su promedio anual, es decir, en el 2026 se verá comprometido con el tema del descenso.

Mientras que el elenco de José Arrua, por el contrario, cada año que pasa se viene afianzando en la máxima categoría. Este año ha sumado un total de 67 unidades en la tabla acumulativa quedando en el cuarto lugar. Este buen desempeño le valió además para clasificar a Copa Sudamericana 2026.

Tras la conclusión de partido, todos los futbolistas de ambos planteles iniciarán su licencia por un par de semanas, hasta el 16 de diciembre, fecha en que se producirá el inicio de los microciclos atendiendo que el año que viene tendremos un arranque de torneo más tempranero a raíz de la disputa del Mundial del fútbol en el mes de junio.