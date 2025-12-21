Guaraní: Traer lo justo y necesario

Víctor Bernay, entrenador de Guaraní, ya va palpitando lo que será la temporada 2026, donde su equipo tendrá competencia internacional, ya que jugará desde la fase 2 en la Copa Libertadores de América.

En charla con medios locales, el adiestrador del Legendario aseguró que intentarán contratar calidad por encima de cantidad, y que los juveniles de la casa tendrán oportunidades.

“La política del club es traer lo justo y necesario, y fortalecer a los chicos de la casa. Un plantel mayor a 28 futbolistas no es lo ideal. Considero que en ese caso habrá una superpoblación”, indicó.

Dejó en claro que la idea es mantener la base de este año, que logró el vicecampeonato del Clausura. “El que viene hoy al club no es titular. Tendrá que ganarse un lugar entre quienes ya están”, agregó.

Los jugadores siguen de vacaciones, volviendo a los trabajos el próximo sábado 27 de diciembre.