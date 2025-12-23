23 dic. 2025
Guaraní se reforzará con dos jugadores de jerarquía

Guaraní potenciará el equipo que peleó el torneo Clausura y la Copa Paraguay con la llegada de dos jugadores de jerarquía provenientes del exterior.

Redacción D10
Emilio Daher, presidente de Guaraní, charló largo y tendido con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental 1080AM dejando varios títulos.

Consultado sobre las últimas bajas del elenco aborigen, Daher manifestó: “Tuvimos varias bajas por finalizaciones de contrato, otras por decisiones del técnico y algunos préstamos”, indicó.

Sobre la llegada de los refuerzos, el mandamás aborigen adelantó que solo harán dos incorporaciones. “Vamos a hacer solo un par de incorporaciones, pero son verdaderos refuerzos que pide el entrenador. Uno será defensa y el otro mediocampista, ambos del exterior”, detalló.

Sobre esta metodología, Daher indicó que no saldrán de su presupuesto. “No vamos a cambiar nuestro modelo de trabajo, vamos a apostar por nuestros jugadores locales. Los años dan experiencia y con eso jerarquía”, indicó.

Teniendo en cuenta de que estamos en temporada de compra y venta de jugadores, Daher manifestó lo siguiente: “Tenemos sondeos por seis futbolistas, pero no es prioridad del club desprenderse de sus futbolistas sin tener una oferta que satisfaga a todas las partes”, indicó.

También habló sobre la localía que tendrá en el 2026 teniendo en cuenta de que siguen las obras en el estadio Rogelio Silvino Livieres. “Algunos partidos vamos a jugar en el estadio La Arboleda de Rubio Ñu, el Erico Galeano de Capiatá y en el Emiliano Ghezzi de Fernando de la Mora”, seañaló.

Por último se refirió a los malos arbitrajes y fue consultado sobre si esos errores perjudicaron las aspiraciones de Guaraní en el Clausura y la Copa Praaguay. “Prefiero el silencio en ese sentido, todo el mundo vio y cada uno puede sacar sus propias conclusiones”, cerró.

