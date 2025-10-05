05 oct. 2025
Fútbol Paraguayo

Guaraní quiere recuperar la cima

Guaraní (29 puntos), actualmente escolta del líder Cerro Porteño (31), se medirá ante Atlético Tembetary desde las 17:30, con el objetivo de recuperar la punta del campeonato.

Octubre 05, 2025 09:17 a. m. • 
Por Redacción D10
Jhon Jairo Sánchez

Jhon Jairo Sánchez, una de las figuras de Guaraní.

Foto: Gentileza - APF

El encuentro se disputará en cancha de Rubio Ñu, en La Arboleda, con el arbitraje de Derlis López. Mientras que los líneas serán Eduardo Cardozo y José Mercado y en la cabina del VAR estará Fernando López.

El Aborigen, en su última presentación, igualó 1-1 con el Sportivo Trinidense. Mientras que el Rojiverde cayó 2-0 ante Olimpia.

El posible equipo del entrenador legendario, Víctor Bernay sería con: Aldo Pérez; Alcides Benítez, Alcides Barbotte, Sebastián Zaracho y Thiago Servín; Jhon Jairo Sánchez, Luis Martínez, Agustín Manzur y Derlis Rodríguez; Fernando Fernández y Richard Torales.

Guaraní y Tembetary se enfrentaron en tres oportunidades este año. En dos ocasiones fue victoria del Legendario y un empate. La última vez que se midieron fue en la fecha 4 del presente torneo y fue triunfo de los aurinegros que terminó 1-0 en el estadio Luis Alfonso Giagni, en la ciudad de Villa Elisa.

Torneo Clausura Guaraní Tembetary
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Abel Hernández
Fútbol Paraguayo
Olimpia quiere al goleador del Liverpool
Olimpia ya está enfocado en el temporada 2026 y por eso ya realizó una oferta importante por un goleador del Liverpool y que pasó por la Selección de Uruguay.
Octubre 02, 2025 12:29 p. m.
 · 
Redacción D10
APF.jfif
Fútbol Paraguayo
A fin de mes se tendría definido el Apertura 2026
De acuerdo con las palabras del presidente de Guaraní, Emilio Daher, en los primeros días de noviembre se tendría definido el sistema de disputa del Torneo Apertura 2026.
Octubre 02, 2025 11:53 a. m.
 · 
Redacción D10
rrobe.jfif
Fútbol Paraguayo
Roberto Nanni, nuevo técnico del Sportivo Ameliano
El Sportivo Ameliano anunció la contratación del argentino Roberto Nanni como nuevo entrenador del primer equipo.
Septiembre 30, 2025 02:32 p. m.
 · 
Redacción D10
Jorge Bava
Fútbol Paraguayo
Juan Zapag confirma a Jorge Achucarro en el cuerpo técnico
El presidente de Cerro Porteño, Juan José Zapag, confirmó que Jorge Achucarro integrará en el cuerpo técnico de Jorge Bava, el nuevo entrenador del equipo principal.
Septiembre 30, 2025 12:51 p. m.
 · 
Redacción D10
GqCQzcxXwAELdul.jfif
Fútbol Paraguayo
Recoleta quiere que Alejandro Silva se sienta contento
El vínculo de Alejandro Silva con Recoleta finaliza en diciembre, pero el presidente del club, Luis Vidal, desea que el jugador esté contento.
Septiembre 30, 2025 12:17 p. m.
 · 
Redacción D10
jdnfksd - copia.jfif
Fútbol Paraguayo
La opinión de Ale Silva sobre Richard Ortiz y el momento de Olimpia
Alejandro Silva, ídolo de Olimpia, hoy en Recoleta, se refirió a la situación por la que está atravesando el capitán Richard Ortiz en el equipo franjeado.
Septiembre 30, 2025 12:16 p. m.
Carga Más