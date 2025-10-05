Guaraní quiere recuperar la cima

El encuentro se disputará en cancha de Rubio Ñu, en La Arboleda, con el arbitraje de Derlis López. Mientras que los líneas serán Eduardo Cardozo y José Mercado y en la cabina del VAR estará Fernando López.

El Aborigen, en su última presentación, igualó 1-1 con el Sportivo Trinidense. Mientras que el Rojiverde cayó 2-0 ante Olimpia.

El posible equipo del entrenador legendario, Víctor Bernay sería con: Aldo Pérez; Alcides Benítez, Alcides Barbotte, Sebastián Zaracho y Thiago Servín; Jhon Jairo Sánchez, Luis Martínez, Agustín Manzur y Derlis Rodríguez; Fernando Fernández y Richard Torales.

Guaraní y Tembetary se enfrentaron en tres oportunidades este año. En dos ocasiones fue victoria del Legendario y un empate. La última vez que se midieron fue en la fecha 4 del presente torneo y fue triunfo de los aurinegros que terminó 1-0 en el estadio Luis Alfonso Giagni, en la ciudad de Villa Elisa.