07 oct. 2025
Fútbol Paraguayo

Rubio Ñu coronó un año fantástico: Campeón y ascenso a Primera

El presidente del club, Rubén Martín Ruiz Díaz, utilizó todos los calificativos para elogiar a los futbolistas y cuerpo técnico que han conseguido el ascenso a la Primera División para el 2026.

Octubre 07, 2025 07:15 p. m. • 
Por Redacción D10
Rubio Ñu.jfif

Imagen del plantel principal junto al cuerpo técnico y los dirigentes del club.

Foto: Gentileza Rubio Ñu.

“Creo que ha sido un torneo fantástico, de punta a punta. El equipo mantuvo una regularidad realmente impresionante durante todo el año y ahora tenemos a toda una comunidad feliz. Muy feliz por el retorno a Primera División”, expresó Rubén Ruiz Díaz, presidente de Rubio Ñu en la entrevista con Fútbol a lo Grande sobre el campeonato y el ascenso del Albiverde, tras el cierre del Torneo de la División Intermedia.

El equipo de Santísima Trinidad culminó la competencia con 60 puntos en 30 partidos disputados, un promedio de dos puntos por partido. Además se puede destacar que fue el único equipo que no cambió entrenador desde el arranque. Este hecho consagró a Héctor Marecos.

El mandamás también confirmó que el estadio La Arboleda se ajusta a todas las exigencias de APF y Conmebol para albergar sus partidos en el 2026, inclusive a Olimpia y Cerro Porteño.

“Actualmente el estadio del club Rubio Ñu se está utilizando para partidos de Primera División (Guaraní oficia de local). Además está en condiciones de poder jugar algunos partidos de la sudamericana por la capacidad”, señaló. La institución albiverde había sido favorecido por APF para la realización de las mejoras.

En el 2026, se volverán a encontrar en la División de Honor Trinidense y Rubio Ñu los acérrimos rivales del barrio Santísima Trinidad.

Rubio Ñu APF
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Lucas barrios Sportivo Luqueño
Fútbol Paraguayo
Lucas Barrios, el elegido en Luqueño
El Sportivo Luqueño destituyó de la dirección técnica a Julio Cáceres y nombrará en su lugar a Lucas Barrios.
Octubre 05, 2025 08:47 a. m.
 · 
Redacción D10
Olimpia vs. Sportivo Ameliano
Fútbol Paraguayo
Olimpia vs. Sportivo Ameliano: Paso a paso
Olimpia y Sportivo Ameliano se miden esta tarde por la 15ª jornada del Torneo Clausura.
Octubre 04, 2025 06:13 p. m.
 · 
Redacción D10
Sportivo San Lorenzo
Fútbol Paraguayo
Ocurrió el milagro: San Lorenzo es equipo de Primera
En una definición candente, mientras se jugaban otros seis encuentros en simultáneo, el Sportivo San Lorenzo se quedó con el segundo lugar de la Intermedia. Este sábado, el Rayadito, que llegaba en desventaja, se convirtió en equipo de Primera División al derrotar 0-3 a Fernando de la Mora.
Octubre 04, 2025 04:58 p. m.
 · 
Redacción D10
Sportivo Luqueño 2 de Mayo
Fútbol Paraguayo
Sportivo Luqueño vs. 2 de Mayo: Paso a paso
Sportivo Luqueño y 2 de Mayo se encargan de abrir la 15ª jornada del Torneo Clausura.
Octubre 03, 2025 04:29 p. m.
 · 
Redacción D10
Cerro Porteño Recoleta
Fútbol Paraguayo
Cerro Porteño nunca perdió ante Recoleta
Esta noche Cerro Porteño recibirá a Recoleta por una nueva fecha del Torneo Clausura. El Ciclón llega como favorito ante un Canario en alza, pero que nunca le pudo ganar en partidos ligueros.
Octubre 03, 2025 11:15 a. m.
 · 
Redacción D10
Abel Hernández
Fútbol Paraguayo
Olimpia quiere al goleador del Liverpool
Olimpia ya está enfocado en el temporada 2026 y por eso ya realizó una oferta importante por un goleador del Liverpool y que pasó por la Selección de Uruguay.
Octubre 02, 2025 12:29 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más