Rubio Ñu coronó un año fantástico: Campeón y ascenso a Primera

“Creo que ha sido un torneo fantástico, de punta a punta. El equipo mantuvo una regularidad realmente impresionante durante todo el año y ahora tenemos a toda una comunidad feliz. Muy feliz por el retorno a Primera División”, expresó Rubén Ruiz Díaz, presidente de Rubio Ñu en la entrevista con Fútbol a lo Grande sobre el campeonato y el ascenso del Albiverde, tras el cierre del Torneo de la División Intermedia.

El equipo de Santísima Trinidad culminó la competencia con 60 puntos en 30 partidos disputados, un promedio de dos puntos por partido. Además se puede destacar que fue el único equipo que no cambió entrenador desde el arranque. Este hecho consagró a Héctor Marecos.

El mandamás también confirmó que el estadio La Arboleda se ajusta a todas las exigencias de APF y Conmebol para albergar sus partidos en el 2026, inclusive a Olimpia y Cerro Porteño.

“Actualmente el estadio del club Rubio Ñu se está utilizando para partidos de Primera División (Guaraní oficia de local). Además está en condiciones de poder jugar algunos partidos de la sudamericana por la capacidad”, señaló. La institución albiverde había sido favorecido por APF para la realización de las mejoras.

En el 2026, se volverán a encontrar en la División de Honor Trinidense y Rubio Ñu los acérrimos rivales del barrio Santísima Trinidad.