05 oct. 2025
Fútbol Paraguayo

Felipe Giménez confía en la clasificación a Copa Sudamericana

El 2 de Mayo logró otra contundente victoria en su visita al estadio Luis Salinas, superando por 3-0 a por la fecha 15 del Clausura 2025.

Octubre 05, 2025 10:20 a. m. • 
Por Redacción D10
2 de Mayo

Felipe Giménez, entrenador del 2 de Mayo.

Foto: Gentileza - 2 de Mayo

El equipo de Felipe Giménez se puso en ventaja gracias a dos tantos en contra del rival (3’ Lucas Monzón y 45’+3’ Rodrigo Alborno) y otro de Diego Acosta (90’+3’).

Giménez, en charla con Fútbol a lo Grande, dejó sus sensaciones sobre la goleada: “Contento por el club y los jugadores. Estamos atravesando una buena racha y el mérito es de ellos”. Giménez remarcó, además, que se mantiene intacta la ilusión de volver a clasificar a la Sudamericana: “Mantenemos el sueño de clasificar a una copa internacional”.

Consultado sobre el arquero Ángel Martínez, quien fue protagonista al contener un penal del delantero luqueño Marcelo Pérez, dijo: “Es importante aprovechar, nos cuesta sacar arqueros o laterales en el fútbol paraguayo. En este caso lo de Ángel (Martínez) supo esperar su momento, tiene demasiado futuro”.

2 de Mayo
Redacción D10
