Fútbol Paraguayo
Olimpia vs. Sportivo Ameliano: Paso a paso
Olimpia y Sportivo Ameliano se miden esta tarde por la 15ª jornada del Torneo Clausura.
Octubre 04, 2025 06:13 p. m. •
Por
Redacción D10
Torneo Clausura
Olimpia
Sportivo Ameliano
Redacción D10
Fútbol Paraguayo
Roberto Nanni, nuevo técnico del Sportivo Ameliano
El Sportivo Ameliano anunció la contratación del argentino Roberto Nanni como nuevo entrenador del primer equipo.
Septiembre 30, 2025 02:32 p. m.
·
Redacción D10
Fútbol Paraguayo
Juan Zapag confirma a Jorge Achucarro en el cuerpo técnico
El presidente de Cerro Porteño, Juan José Zapag, confirmó que Jorge Achucarro integrará en el cuerpo técnico de Jorge Bava, el nuevo entrenador del equipo principal.
Septiembre 30, 2025 12:51 p. m.
·
Redacción D10
Fútbol Paraguayo
Recoleta quiere que Alejandro Silva se sienta contento
El vínculo de Alejandro Silva con Recoleta finaliza en diciembre, pero el presidente del club, Luis Vidal, desea que el jugador esté contento.
Septiembre 30, 2025 12:17 p. m.
·
Redacción D10
Fútbol Paraguayo
La opinión de Ale Silva sobre Richard Ortiz y el momento de Olimpia
Alejandro Silva, ídolo de Olimpia, hoy en Recoleta, se refirió a la situación por la que está atravesando el capitán Richard Ortiz en el equipo franjeado.
Septiembre 30, 2025 12:16 p. m.
Fútbol Paraguayo
“Nacional necesita un campeonato”
El presidente de Nacional, Enrique Sánchez, aseveró que el club “necesita un campeonato” por eso van a pelear “los dos torneos”.
Septiembre 29, 2025 12:35 p. m.
·
Redacción D10
Fútbol Paraguayo
Intermedia: todo queda para la última fecha
El Deportivo Capiatá cayó este lunes, mientras que el Sportivo San Lorenzo ganó por lo que el segundo ascendido se definirá en la última fecha. Sol de América también venció y depende de sí para mantenerse en Intermedia.
Septiembre 29, 2025 11:50 a. m.
·
Redacción D10
