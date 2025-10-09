09 oct. 2025
Fútbol Internacional

El fútbol argentino llora a Miguel Ángel Russo

Clubes y jugadores del fútbol argentino lamentaron este miércoles el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors, de 69 años, y quien en más de 30 años de trayectoria dirigió a nueve equipos del fútbol local.

Octubre 09, 2025 08:18 a. m. • 
Por Redacción D10
rrrusss.jpg

Miguel Russo, técnico de Boca.

La muerte de ‘Miguelo’ sacudió este miércoles al fútbol argentino, donde desde hace años era considerado un referente y un ejemplo de compromiso y dedicación.

Al saludo de Boca Juniors se sumaron decenas de mensajes de jugadores, dirigentes e instituciones de todo el país.

“Un guerrero de la vida. Un guerrero de Central”, escribió en X Rosario Central, club al que Russo dirigió en cinco ocasiones distintas y con el que fue campeón en 2023.

Estudiantes de La Plata, club en el que Russo atravesó toda su carrera como jugador y primero al que dirigió en su etapa de entrenador, lo describió como un “hijo pródigo y gloria futbolística” de la institución.

Otro de los clubes que dirigió fue Vélez Sarsfield, quien lo despidió como “un caballero, un señor con todas las letras”, y recordó el título obtenido bajo su liderazgo en el torneo Clausura 2005.

Antes de comenzar su tercera y última etapa en el banquillo de Boca Juniors, Russo tuvo un corto paso por San Lorenzo, que también lo despidió este miércoles caracterizándolo como “una leyenda del fútbol argentino”.

River Plate, máximo rival de Boca Juniors y club por el que Russo nunca pasó, lamentó profundamente su fallecimiento y resaltó su “destacada trayectoria en el fútbol como jugador y DT”.

A estos mensajes se sumaron un sinfín de clubes argentinos, incluyendo a Independiente, Platense, Barracas Central, Colón, Deportivo Riestra, Unión, Belgrano, Instituto, Lanús, Defensa y Justicia, Argentinos Juniors, Gimnasia y Esgrima, Talleres, Huracán y Aldosivi, entre otros.

Entre los jugadores que se despidieron de Russo en las redes sociales destacaron varios referentes de Boca Juniors pero también de otros equipos, como Ángel di María, actual jugador de Rosario Central.

“Gracias por enseñarnos, gracias por tantas alegrías. Quedarás por siempre en nuestros corazones. DEscansa en paz Miguel querido”, escribió el ‘Fideo’.

El fallecido entrenador fue saludado también por la selección argentina, que expresó su “mayor respeto a su memoria” y transmitió su pesar a sus familiares, seres queridos y a sus compañeros en Boca Juniors.

Claudio Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), destacó en un sentido mensaje la “grandeza, humildad y respeto” del fallecido entrenador: “Sin dudas, dejó una huella en el fútbol argentino. El recuerdo será siempre con esa sonrisa que tanto lo caracterizó”.

En señal de duelo, la AFA resolvió este miércoles que todos los partidos que se disputen entre este jueves y el próximo día domingo, tanto en Primera División como en el resto de categorías, comenzarán con un minuto de silencia en su honor.

Russo se enfrentaba desde 2017 a un cáncer de próstata, al que se le sumó luego de vejiga. Se encontraba de licencia médica desde finales de septiembre, bajo cuidados especiales en su domicilio.

En el último mes, había sido hospitalizado en tres ocasiones por complicaciones de su estado de salud, una de ellas producto de una infección urinaria.

El reciente período de ‘Miguelo’ en el banquillo ‘Xeneize’ comenzó en junio pasado y fue su tercer paso por el club: en su primera etapa duró sólo un año, en el que logró la Copa Libertadores 2007 ante el Gremio de Brasil y perdió la final del Mundial de Clubes ante el Milán italiano; en su segundo paso, entre 2020 y 2021, logró una Superliga y una Copa de la Liga Profesional.

Fútbol Internacional Miguel Ángel Russo Argentina
Redacción D10
Más contenido de esta sección
GTMAlDjXoAAQGOM.jpg
Fútbol Internacional
Ibrahimovic tiene candidato para la Copa del Mundo
El ex jugador sueco Zlatan Ibrahimovic reveló el país que le gustaría que gane la próxima Copa del Mundo 2026.
Octubre 08, 2025 09:29 a. m.
 · 
Redacción D10
Omar Alderete.jpg
Fútbol Internacional
Omar Alderete, para Jugador del Mes
La Premier League dio a conocer los candidatos a Jugador del Mes de la Afición de septiembre, con cinco nominados.
Octubre 08, 2025 08:29 a. m.
 · 
Redacción D10
Everton Ribeiro de Flamengo_goal_everton-ribeiro-flamengo-12-09-2019_1bzwphp3ilcep1q0mk9dte587p_28670611.jpg
Fútbol Internacional
Everton Ribeiro padece cáncer de tiroides
El mediapunta del Bahía Everton Ribeiro, mundialista con Brasil en Qatar 2022, fue operado este lunes de un cáncer de tiroides que le detectaron hace aproximadamente un mes, según informó el propio futbolista.
Octubre 07, 2025 12:34 p. m.
 · 
Redacción D10
FBL-EUR-C1-BENFICA-BARCELONA
Fútbol Internacional
El Barça bate récords en patrocinios
El Barcelona ha anunciado un récord de facturación por patrocinios y comercialización (429 millones de euros en total) conseguido en el último ejercicio, así como una previsión de ingresos ordinarios para el próximo curso de 1.075 millones.
Octubre 07, 2025 09:13 a. m.
 · 
Redacción D10
FILES-FBL-ARG-RUSSO-HEALTH
Fútbol Internacional
Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors, en grave estado de salud
Miguel Ángel Russo, entrenador del argentino Boca Juniors, se encuentra en grave estado de salud y permanece bajo atención médica en su domicilio, según informaron a EFE fuentes del Xeneize.
Octubre 07, 2025 07:32 a. m.
 · 
Redacción D10
Julio Enciso
Fútbol Internacional
Julio Enciso y su felicidad por volver a jugar
Poco después de haber debutado con el Racing de Estrasburgo, Julio Enciso publicó varias fotos del cotejo y un texto en el que compartió su felicidad por volver a pisar un terreno de juego: “Feliz de estar de nuevo donde soy feliz”.
Octubre 06, 2025 04:40 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más