El jugador de Sol de América que quiere jugar en Cerro Porteño

Sol de América perdió 0-1 ante Cerro Porteño y se despidió de la Copa Paraguay. En sus filas, un jugador ofensivo logró resaltar por su forma de jugar y en redes sociales ya lo pidieron para sus respectivos clubes. No obstante, su sueño es llegar al Ciclón.

Se trata de Fernando Leguizamón, el juvenil que causó estragos a la defensa azulgrana. En entrevista para el programa Fútbol a lo Grande, el futbolista se mostró “muy feliz enfrentar a un equipo así. Un privilegio”.

Su contrato con el Danzarín finaliza en diciembre y al ser consultado dónde le gustaría jugar respondió: “Soy cerrista. Me gustaría esa oportunidad”. El martes intentó eliminarle al club de sus amores, sobre esto afirmó: “Estaba siendo profesional”.

Posteriormente dejó en claro que jugaría “en cualquier en equipo, pero como soy cerrista, me gustaría más ahí”. Por último, manifestó que se desempeña como “extremo izquierdo, derecho y enganche”. De cara a su futuro, confesó que se debe “reunir en estos días” con su agente Diego Serrati.