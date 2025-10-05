Lucas Barrios, el elegido en Luqueño

La Comisión Directiva del Sportivo Luqueño decidió este sábado finalizar el ciclo encabezado por Julio Cáceres, tras los últimos malos resultados en el torneo Clausura.

La gota que colmó el vaso fue la goleada por 0-3 sufrida contra el 2 de Mayo. Esta derrota significó la sexta consecutiva en el campeonato, todas ellas después de que su nombre estuviera vinculado con Olimpia, cuya ida finalmente no llegó a concretarse.

Pantera por Emperador. En su reemplazo será presentado Lucas Barrios, mundialista con la Selección Paraguaya de Fútbol, y exjugador del Auriazul, entre los años 2023/2024.

Según las informaciones, la Pantera arriba hoy a nuestro país para terminar los trámites de su vinculación con su nuevo club. El exgoleador recibió su licencia de entrenador de la APF hace cinco días y ahora ya tendrá su primera experiencia como técnico de Primera División.

Los colaboradores. Lucas Barrios tendrá como ayudantes al profesional chileno Óscar del Sol (asistente técnico); José Pizurno (preparador físico) y Carlos Ortigoza (preparador de arqueros). El flamante adiestrador debutará frente a Nacional, en Barrio Obrero, por la fecha 16 del Torneo Clausura 2025.