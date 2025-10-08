08 oct. 2025
Fútbol Paraguayo

Un Bruno Valdez de buen desempeño que piensa en la Albirroja

Bruno Valdez se destacó en filas de Cerro Porteño en el juego por Copa Paraguay. Su padre, Marcelo Valdez, recordó que habían optado venir al Ciclón, pensando en la Selección Paraguaya.

Octubre 08, 2025 12:44 p. m. • 
Por Redacción D10
Bruno Valdez_61505948.jpg

Bruno Valdez está teniendo minutos en Cerro Porteño.

Nelson Gonzalez

Ante Sol de América, por Copa Paraguay, Bruno Valdez fue una de las figuras de Cerro Porteño. su padre Marcelo Valdez, destacó el nivel demostrado por su hijo que tiene en mente retornar a la Selección Paraguaya.

“Su meta es la Selección y esta clase de partidos le va a ser bien a él para que la gente de la Selección lo vea”, comentó en charla para el programa Fútbol a lo Grande. “Tuvo una lesión grave y se recuperó bastante bien”, añadió. En otros procesos clasificatorios, el defensa fue una pieza clave en la Albirroja y su objetivo es volver.

“Gracias a Dios se le dio la oportunidad a Bruno y por suerte le salió todo bien. Demostramos que está en óptimas condiciones de jugar los partidos. No como decían algunos que le faltaba ritmo. Eso ya pasó. Con la actitud mental positiva estamos en la lucha”, soltó.

Llegar a la titularidad “va a depender de él, en la lucha interna que tiene con sus compañeros. Ojalá le toce ser titular. Pero con tal de estar en el plantel de Cerro, si alterna partidos, igual porque él le quiere mucho a Cerro y nosotros buscábamos eso: salir bien de Cerro”.

Durante la dirección técnica de Diego Martínez, el defensa había sido marginado del grupo principal. “No queríamos salir mal de Cerro porque Cerro es muy querido por nosotros. Optamos por Cerro por la Selección. Veremos qué pasa más adelante”, detalló sobre su continuidad.

Aclaró que Bruno Valdez “es jugador de Boca Juniors un año más. Veremos qué pasa a fin de año. Si tiene continuidad así yo creo que… Veremos qué pasa”, sentenció.

Cerro Porteño Bruno Valdez Selección Paraguaya
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Jhon Jairo Sánchez
Fútbol Paraguayo
Guaraní quiere recuperar la cima
Guaraní (29 puntos), actualmente escolta del líder Cerro Porteño (31), se medirá ante Atlético Tembetary desde las 17:30, con el objetivo de recuperar la punta del campeonato.
Octubre 05, 2025 09:17 a. m.
 · 
Redacción D10
Lucas barrios Sportivo Luqueño
Fútbol Paraguayo
Lucas Barrios, el elegido en Luqueño
El Sportivo Luqueño destituyó de la dirección técnica a Julio Cáceres y nombrará en su lugar a Lucas Barrios.
Octubre 05, 2025 08:47 a. m.
 · 
Redacción D10
Olimpia vs. Sportivo Ameliano
Fútbol Paraguayo
Olimpia vs. Sportivo Ameliano: Paso a paso
Olimpia y Sportivo Ameliano se miden esta tarde por la 15ª jornada del Torneo Clausura.
Octubre 04, 2025 06:13 p. m.
 · 
Redacción D10
Sportivo San Lorenzo
Fútbol Paraguayo
Ocurrió el milagro: San Lorenzo es equipo de Primera
En una definición candente, mientras se jugaban otros seis encuentros en simultáneo, el Sportivo San Lorenzo se quedó con el segundo lugar de la Intermedia. Este sábado, el Rayadito, que llegaba en desventaja, se convirtió en equipo de Primera División al derrotar 0-3 a Fernando de la Mora.
Octubre 04, 2025 04:58 p. m.
 · 
Redacción D10
Sportivo Luqueño 2 de Mayo
Fútbol Paraguayo
Sportivo Luqueño vs. 2 de Mayo: Paso a paso
Sportivo Luqueño y 2 de Mayo se encargan de abrir la 15ª jornada del Torneo Clausura.
Octubre 03, 2025 04:29 p. m.
 · 
Redacción D10
Cerro Porteño Recoleta
Fútbol Paraguayo
Cerro Porteño nunca perdió ante Recoleta
Esta noche Cerro Porteño recibirá a Recoleta por una nueva fecha del Torneo Clausura. El Ciclón llega como favorito ante un Canario en alza, pero que nunca le pudo ganar en partidos ligueros.
Octubre 03, 2025 11:15 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más