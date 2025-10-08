Un Bruno Valdez de buen desempeño que piensa en la Albirroja

Ante Sol de América, por Copa Paraguay, Bruno Valdez fue una de las figuras de Cerro Porteño. su padre Marcelo Valdez, destacó el nivel demostrado por su hijo que tiene en mente retornar a la Selección Paraguaya.

“Su meta es la Selección y esta clase de partidos le va a ser bien a él para que la gente de la Selección lo vea”, comentó en charla para el programa Fútbol a lo Grande. “Tuvo una lesión grave y se recuperó bastante bien”, añadió. En otros procesos clasificatorios, el defensa fue una pieza clave en la Albirroja y su objetivo es volver.

“Gracias a Dios se le dio la oportunidad a Bruno y por suerte le salió todo bien. Demostramos que está en óptimas condiciones de jugar los partidos. No como decían algunos que le faltaba ritmo. Eso ya pasó. Con la actitud mental positiva estamos en la lucha”, soltó.

Llegar a la titularidad “va a depender de él, en la lucha interna que tiene con sus compañeros. Ojalá le toce ser titular. Pero con tal de estar en el plantel de Cerro, si alterna partidos, igual porque él le quiere mucho a Cerro y nosotros buscábamos eso: salir bien de Cerro”.

Durante la dirección técnica de Diego Martínez, el defensa había sido marginado del grupo principal. “No queríamos salir mal de Cerro porque Cerro es muy querido por nosotros. Optamos por Cerro por la Selección. Veremos qué pasa más adelante”, detalló sobre su continuidad.

Aclaró que Bruno Valdez “es jugador de Boca Juniors un año más. Veremos qué pasa a fin de año. Si tiene continuidad así yo creo que… Veremos qué pasa”, sentenció.