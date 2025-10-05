05 oct. 2025
Fútbol Paraguayo

Luis Vidal: “Nos faltó fuerza en el ataque”

“Fuimos a plantear un sistema en un partido complicado. Pudimos contener a Cerro Porteño en la primera mitad, pero nos faltó fuerza en el ataque”, aseveró Luis Vidal, presidente de Recoleta.

Recoleta cayó ante Cerro Porteño en La Nueva Olla.

Foto: Gentileza - APF

“En el segundo tiempo se reforzó en ofensiva pero ellos encontraron el gol tempranero y con eso cambió todo el panorama”, expresó Luis Vidal, presidente de Recoleta, en su análisis después de la derrota 2-0 ante Cerro Porteño, en La Nueva Olla.

Vidal fue consultado sobre la posición de juego de Alejandro Silva, atendiendo que se lo vio más enfocado en la zona de contención. “Hace varios partidos que viene jugando de doble seis. Es una función táctica, se pasó cerrando los espacios de pases del rival. Por eso fue cuestionado capaz su juego ante Cerro”, explicó el mandamás del Canario.

Añadió también que “el plan A de Recoleta es siempre ser protagonistas y jugar de manera vertical. Pero cada rival es diferente cuando jugamos con Cerro, Libertad y Olimpia, siempre buscamos jugar diferente por la jerarquía”, finalizó. En la fecha 16, medirán al Decano.

