04 oct. 2025
Fútbol Paraguayo

Ocurrió el milagro: San Lorenzo es equipo de Primera

En una definición candente, mientras se jugaban otros seis encuentros en simultáneo, el Sportivo San Lorenzo se quedó con el segundo lugar de la Intermedia. Este sábado, el Rayadito, que llegaba en desventaja, se convirtió en equipo de Primera División al derrotar 0-3 a Fernando de la Mora.

Octubre 04, 2025 04:58 p. m. • 
Por Redacción D10
Sportivo San Lorenzo

José Barrios hizo los dos primeros goles del Sportivo San Lorenzo.

Foto: Gentileza - Sportivo San Lorenzo

El Deportivo Capiatá llegó a la última fecha del torneo dependiendo de sí, ante un Sportivo Carapeguá, de local, que ya no tenía opciones de ascenso ni riesgo de perder la categoría. En otro escenario, el Sportivo San Lorenzo visitaba al Fernando de la Mora, perseguido por el descenso.

A los 14’, en Carapeguá se movió el tablero. Carlos Delgado adelantó al Escobero y con esto, estaba consiguiendo el segundo cupo. En el estadio Emiliano Ghezzi, el cuadro visitante se fue a los vestuarios en ventaja, ya que José Barrios puso el 0-1 a los 43’.

Las emociones aumentaron en el complemento. Un penal ejecutado por Jeferson Torales, a los 51’, le permitió al Sportivo Carapeguá igualar el marcador, pero cinco minutos después, Fulgencio Oviedo volvió a darle la ventaja a los capiateños y también el ascenso transitorio.

En Asunción, José Barrios concretó el 0-2 a favor del Sportivo San Lorenzo a los 64’, y en Carapeguá, Angelo Cabrera instaló el 2-2 desde el punto penal. Con esta combinación de resultados, el ascendido estaba siendo el Rayadito, que volvió a sacudir el tablero a los 75’, gracias a Héctor Villamayor.

El Deportivo Capiatá no supo revertir esta situación, desperdició una inmejorable chance para retornar a la categoría de honor y el Sportivo San Lorenzo, que llegaba de atrás, consiguió el último boleto a la Primera División, donde militó por última vez en 2019.

Intermedia San Lorenzo Deportivo Capiatá
Redacción D10
