Guaraní prepara la estrategia para medir a Recoleta

Guaraní, líder del torneo Clausura, viene de un amargo empate ante Ameliano, pero buscará dar vuelta de página para lo que será el próximo partido ante Recoleta.

El Indio volverá a hacer de local en el estadio La Arboleda este sábado a las 20:00 ante Recoleta, en un partido clave para los dirigidos por Víctor Bernay que buscarán el triunfo para meterle presión a Cerro Porteño que juega el superclásico al siguiente día.

Recoleta es un rival complicado que pelea por su clasificación a la Conmebol Sudamericana 2026. El historial de esta emporada indica dos triunfos del Indio y uno del Funebrero. El último antecedente es de la primera rueda y donde la victoria fue de Guaraní por 3-2.