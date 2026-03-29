29 mar. 2026
Torneo Apertura

Guaraní estrena técnico ante Trinidense

Guaraní mide a Trinidense en el cierre de la fecha 2 de la segunda rueda del torneo Apertura, en la ciudad de Capiatá a partir de las 19:00.

Marzo 29, 2026 10:53 a. m.
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Romagnoli debutará al frente del Legendario.

El Indio presenta nueva conducción, ya que será el debut del argentino Leandro Romagnoli, que reemplaza a su compatriota Víctor Bernay, que fue removido del cargo por malos resultados y la prematura eliminación en el campo internacional.

Si bien el Indio se encuentra lejos de la cima, necesita cambiar el rumbo para sumar puntos que puedan servir ya pensando en el acumulativo y apuntando a crecer en su juego y resultados para apostar de lleno al protagonismo en el segundo semestre.

A su vez el Sportivo Trinidense de José Arrúa tiene un andar irregular en el Torneo Apertura, estancado a mitad de tabla, pero logrando algunos resultados importantes.

Torneo Apertura Guaraní Trinidense
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