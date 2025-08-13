Guaraní cambiará de escenario ante Cerro

“Llegamos a un acuerdo con la gente de Cerro Porteño. Esta decisión beneficia a ambos equipos”, señaló Daher sobre el cambio. Previamente, el partido estaba previsto en La Arboleda, en Santísima Trinidad.

Daher sostuvo, además, que Derlis Rodríguez no jugará ante el Ciclón por pertenecer a los registros del Azulgrana. “Derlis Rodríguez no va a jugar. No conviene por el propio jugador, que pertenece a los registros federativos de Cerro. Tenemos opciones para poder suplir con el mismo nivel”, finalizó el mandamás aurinegro.