13 ago. 2025
Guaraní

Guaraní cambiará de escenario ante Cerro

El presidente de Guaraní, Emilio Daher, confirmó en EL Extra de Fútbol a lo Grande que el duelo del Aborigen ante Cerro Porteño se ha modificado de común acuerdo y, el mismo se disputará en el Arsenio Erico, este sábado, desde las 18:30.

Agosto 13, 2025 10:28 a. m. • 
Por Redacción D10
Estadio Arsenio Erico_58977811.jpg

El estadio Arsenio Erico recibirá el duelo entre el puntero y el escolta.

“Llegamos a un acuerdo con la gente de Cerro Porteño. Esta decisión beneficia a ambos equipos”, señaló Daher sobre el cambio. Previamente, el partido estaba previsto en La Arboleda, en Santísima Trinidad.

Daher sostuvo, además, que Derlis Rodríguez no jugará ante el Ciclón por pertenecer a los registros del Azulgrana. “Derlis Rodríguez no va a jugar. No conviene por el propio jugador, que pertenece a los registros federativos de Cerro. Tenemos opciones para poder suplir con el mismo nivel”, finalizó el mandamás aurinegro.

Guaraní Cerro Porteño Torneo Clausura
Redacción D10
Más contenido de esta sección
GxMkJJxXkAEOn22.jpg
Guaraní
Félix Darío León, feliz de regresar a su casa
Félix Darío León no ocultó su alegría por retornar a Guaraní y habló lo que será su nueva función dentro del club de sus amores.
Julio 31, 2025 12:57 p. m.
 · 
Redacción D10
sudamericana guarani
Guaraní
Victoria en la despedida de Guaraní en la Sudamericana
Guaraní venció 2-1 a Universidad de Chile, pero quedó al margen en los playoffs de la Sudamericana, por su dura derrota en la ida.
Julio 24, 2025 09:03 p. m.
 · 
Redacción D10
bbernay.jpg
Guaraní
Bernay, conforme pese a no haber ganado
Víctor Bernay, adiestrador de Guaraní, se fue conforme con el rendimiento de su equipo tras el 0-0 ante Trinidense.
Julio 21, 2025 04:24 p. m.
jj.jpg
Guaraní
La opinión de Bernay tras la dura paliza en Chile
El entrenador de Guaraní, el argentino Víctor Bernay, reconoció este jueves que “revertir un 5-0 no es común”, tras caer goleado en su visita a Santiago ante la Universidad de Chile, y de cara al partido de vuelta en Asunción por el ‘playoff’ de la Copa Sudamericana que otorga un cupo a los octavos de final de certamen.
Julio 18, 2025 07:34 a. m.
 · 
Redacción D10
fernando fernandez_62064409.jpg
Guaraní
Guaraní emprende viaje a Chile para jugar en Copa
El plantel de Guaraní entrenó hoy bien temprano en su Centro de Alto Rendimiento para luego cerca del mediodía emprender viaje rumbo a Chile para enfrentar mañana, desde las 19:00, a la Universidad de Chile, por la ida de los playoffs de la Copa Sudamericana 2025.
Julio 16, 2025 10:02 a. m.
 · 
Redacción D10
Guaraní_61959427.jpg
Guaraní
Benítez podría ir a Brasil
Guaraní podría tener una fuga importante en su plantilla, se trata del futbolista Alcides Benítez, quien recibió una propuesta para fichar con un equipo de la Serie A de Brasil.
Julio 10, 2025 06:55 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más