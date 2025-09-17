Guaraní ante un duro rival este domingo

El juego se disputará este domingo en cancha del recién ascendido Rubio Ñu, desde las 19:00.

Para el equipo de Víctor Bernay será clave volver a la senda de la victoria; para extender la ventaja sobre los tricolores y, además, olvidar la derrota (1-0) experimentada en la fecha anterior ante el 2 de Mayo, en Pedro Juan Caballero.

El plantel principal se movilizó ayer a doble turno y el posible equipo del DT Bernay sería con: Aldo Pérez; Daniel Pérez, Alcides Barbotte, Eduardo Zaracho y Thiago Servín; Alcides Benítez, Aldo Maíz, Agustín Manzur y Derlis Rodríguez; Jhon Jairo Sánchez e Iván Ramírez.