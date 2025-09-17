17 sept. 2025
Guaraní

Guaraní ante un duro rival este domingo

Guaraní, único líder del campeonato Clausura 2025, con 25 unidades conseguidas en 12 partidos, se prepara para medirse al actual escolta, Nacional, que ha logrado 22 puntos.

Septiembre 17, 2025 
Redacción D10
Guaraní_63103173.jpg

Reivindicación. El Aborigen cayó ante el Gallo y apunta al Trico.

El juego se disputará este domingo en cancha del recién ascendido Rubio Ñu, desde las 19:00.

Para el equipo de Víctor Bernay será clave volver a la senda de la victoria; para extender la ventaja sobre los tricolores y, además, olvidar la derrota (1-0) experimentada en la fecha anterior ante el 2 de Mayo, en Pedro Juan Caballero.

El plantel principal se movilizó ayer a doble turno y el posible equipo del DT Bernay sería con: Aldo Pérez; Daniel Pérez, Alcides Barbotte, Eduardo Zaracho y Thiago Servín; Alcides Benítez, Aldo Maíz, Agustín Manzur y Derlis Rodríguez; Jhon Jairo Sánchez e Iván Ramírez.

Redacción D10
